Feijóo carga duramente contra Pedro Sánchez por no asistir al funeral del papa Francisco: "Es una descortesía muy difícil de explicar"

Donald Trump, Volodimir Zelenski, Javier Milei, Emmanuel Macron, Ursula Von der Leyen o los Reyes de España son algunos de los altos cargos de los diferentes países que asistirán al funeral del papa Francisco el próximo sábado 26. La mayoría de los dirigentes internacionales estarán presentes para despedir al pontífice, menos Pedro Sánchez.

La decisión del presidente del Gobierno ha generado críticas en la oposición., El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha tachado la ausencia del socialista como una "descortesía" en el caso de que no sea por una justificación de agenda. La representación española estará encabezada por los reyes Felipe VI y Letizia, acompañados por las vicepresidentas primera y segunda, María Jesús Montero y Yolanda Díaz, el ministro Félix Bolaños y el propio Feijóo, invitado por el Ejecutivo.

Feijóo ha cargado duramente contra la decisión de Sánchez: "Supongo que tendrá poderosas razones para no ir, y seguro que las conoceremos". Añadió que, si no existe un compromiso, "es evidente que un primer ministro europeo no puede faltar a un evento así sin explicaciones".

El líder popular subrayó la importancia del acto: "Los primeros mandatarios del mundo estarán allí". "Si no es por agenda, es una descortesía muy difícil de explicar", manifestó. Sánchez será el único líder europeo en no acudir, junto a figuras como Vladimir Putin o Benjamin Netanyahu, ya que cuentan con órdenes de detención internacional.

Fuentes de Moncloa afirman que la invitación del Vaticano va dirigida al jefe del Estado. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, respaldó esta postura: "Cuando asiste el jefe de Estado, no puede ir el presidente. Es lo normal". Sin embargo, su argumento contrasta con episodios anteriores como el del funeral de Juan Pablo II en 2005, donde acudió el entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero junto a los reyes.

Vox también ha criticado a Sánchez describiéndole como un "auténtico impresentable", expresaba el secretario general del partido, Ignacio Garriga. Mientras que sus socios de Gobierno opinan que "cada uno va donde quiere ir", decía el presidente de ERC, Oriol Junqueras.

Funerales Benedicto XVI y Juan Pablo II

La delegación española que asistió al funeral del papa Benedicto XVI en enero de 2023 estuvo compuesta por la reina emérita Sofía, el ministro entonces de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, y la embajadora ante la Santa Sede, Isabel Celaá.

Mientras que el funeral de Juan Pablo II en 2005 contó con la delegación española más numerosa en décadas, hasta la fecha, encabezada por los, en aquel entonces, Reyes Juan Carlos I y Sofía, e integrada por el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, el ministro de Exteriores Miguel Ángel Moratinos y el líder de la oposición Mariano Rajoy, invitado por el Gobierno.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' enAtresplayer.