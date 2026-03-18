La 'flota mosquito' de Irán, la pesadilla de Estados Unidos en la guerra que paraliza el comercio en el estrecho de Ormuz

El Estrecho de Ormuz se ha convertido en un lugar muy peligroso, y gran parte del problema tiene nombre: la llamada flota mosquito de Irán. Se trata de pequeñas lanchas rápidas que atacan por sorpresa y desaparecen en segundos.

Este paso marítimo, como su propio nombre indica, es estrecho y está rodeado de una costa llena de cuevas, túneles y pequeñas islas. Todo eso permite a estas embarcaciones esconderse fácilmente, salir, atacar a los barcos y volver a ocultarse. Aunque Estados Unidos logra destruir algunas, siempre hay más preparadas en los escondites.

Estas lanchas no actúan solas, ya que Irán combina sus ataques con drones, misiles móviles y minas marinas. Además, ha minado el estrecho, obligando a los barcos a pasar muy cerca de su costa, a cinco kilómetros, donde puede vigilarlos mejor.

Así mismo, la situación ha llegado a bloquear casi por completo el transporte marítimo. Según datos de inteligencia marítima, el 14 de marzo no se detectó ningún barco en la zona. Solo algunos buques con bandera de Pakistán y Turquía han podido cruzar con permisos especiales de Irán.

La Guardia Revolucionaria iraní cuenta con decenas de estas lanchas rápidas, preparadas para emboscadas y ataques constantes. Ya han hostigado al menos a una veintena de barcos mercantes, utilizando misiles, drones e incluso abordajes.

EE.UU. se prepara

Por su parte, los estadounidenses intentan frenar esta amenaza bombardeando la costa y preparando nuevas operaciones. El presidente Donald Trump ha prometido proteger a los barcos, eliminar las minas y acabar con la capacidad naval iraní.

El profesor Cosme Ojeda, de la Universidad CEU San Pablo, explica que Washington está adaptando su estrategia: "Está corrigiendo sobre la marcha, por ejemplo ha decidido trasladar a un cuerpo expedicionario especial de marines".

Entre las opciones está tomar algunas islas clave, aunque eso podría ser muy costoso y "podría causar una serie de bajas bastante significativas, por eso se resiste, en principio, a utilizar tropas sobre el terreno", advierte Ojeda.

Mientras tanto, Estados Unidos ya ha enviado una fuerza de 2.500 marines con aviones y helicópteros de combate a la zona con el objetivo de frenar los ataques.

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