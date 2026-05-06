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Hantavirus

La OMS confirma el octavo caso de hantavirus: hospitalizan en Suiza a un hombre que viajó en el crucero

Confirman que el virus pertenece a la cepa Andes y consideran poco probable que se produzcan más contagios en Suiza.

Ensayo con un rat&oacute;n en un laboratorio

Ensayo con un ratón en un laboratorioEuropa Press

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Juan Muñoz
Publicado:

Un hombre que viajó en el crucero MV Hondius ha sido hospitalizado en Zurich, Suiza, tras contagiarse de hantavirus. Los laboratorios han confirmado que se trata de la variante de los Andes, trasmisible entre humanos.

La OMS (Organización Mundial de la Salud) ha confirmado el se trata del octavo caso de hantavirus. Sin embargo, las autoridades han enviado un mensaje de tranquilidad asegurando que el contagio entre humanos requiere un contacto estrecho y que es poco probable que se produzcan nuevos casos en Suiza.

Contradicciones entre Gobierno y Canarias

Fernando Clavijo, presidente de Canarias, ha criticado la falta de información recibida por parte del Gobierno. Sin embargo, desde el Ejecutivo aseguran que existe un "contacto permanente".

Desde Sanidad han confirmado que el médico que se encuentra contagiado por hantavirus a bordo del crucera será finalmente trasladado a Países Bajos, al igual que otros pasajeros que presentan síntomas.

El crucero con el resto de personas sí que irá a Canarias a pesar del enfado de Clavijo con el Gobierno por no haberle consultado. "Es muy desleal", ha afirmado el presidente del gobierno canario.

¿Riesgo de pandemia?

El virólogo Alfredo Corell ha alertado de las posibilidades de contagio al tratarse de la variante andina. Sin embargo, descarta que estemos "ante una nueva pandemia" como ocurrió con el coronavirus.

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