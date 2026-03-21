Trump abre la puerta a sacar las bases de EEUU en España y el Gobierno lo rechaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha mostrado favorable a revisar la presencia de las bases militares estadounidenses en España, en concreto las de Morón y Rota, e incluso a trasladarlas a otros países "en los que puedan utilizarse". La idea, planteada inicialmente por el senador republicano Lindsey Graham, ha sido avalada por el mandatario, lo que ha provocado una rápida reacción del Gobierno español.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado este sábado que el Ejecutivo no contempla la retirada de las bases y ha pedido respeto a la posición de España, contraria a cualquier guerra que no se ajuste al derecho internacional.

Robles ha restado peso a las palabras de Trump al considerar que no existe "ningún pronunciamiento expreso" sobre una retirada, sino una reflexión surgida a raíz de una pregunta. Aun así, ha dejado clara la postura del Gobierno: "Es un escenario que no contemplamos".

Las bases de Morón y Rota, ha recordado la ministra, están presentes en España desde 1988 y desempeñan "una labor importante", tanto desde el punto de vista militar como en su relación con el entorno local. De hecho, ha señalado que recientemente el embajador de Estados Unidos visitó ambas instalaciones y mantuvo contactos con la población.

Robles ha insistido en que España mantiene un compromiso "firme e inequívoco con la paz" y ha rechazado cualquier tipo de injerencia en sus decisiones. "Hemos dicho claramente que esta guerra no es nuestra guerra", ha afirmado en referencia al conflicto en Oriente Próximo.

Tensión en plena crisis internacional

Las declaraciones de Trump se producen en un contexto de creciente tensión global, con la guerra en Irán elevando la presión sobre aliados de la OTAN y afectando a la seguridad en zonas estratégicas como el estrecho de Ormuz.

La ministra ha subrayado que España seguirá comprometida con sus aliados y con las misiones internacionales, pero siempre desde una posición contraria a los conflictos fuera del marco legal internacional.

En paralelo, Robles ha destacado las medidas adoptadas por el Gobierno para hacer frente al impacto de la crisis y ha pedido al Partido Popular que las respalde, apelando a la necesidad de proteger a los ciudadanos en un momento "muy complicado".

Además, ha recordado que España ya ha tenido que evacuar a militares desplegados en la región, tras recibir en la base aérea de Torrejón a 205 efectivos procedentes de Irak.

Para la minisra de Defensa, el actual escenario internacional obliga a "arrimar todos el hombro", al tiempo que ha defendido que cuestiones como la paz o las políticas de Estado deben quedar al margen de la confrontación política.

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