El enviado especial de EEUU para negociar con Rusia y Ucrania, Steve Witkoff, aconsejaba adular a Trump

La transcripción obtenida por 'Bloomberg' de una llamada telefónica entre Steve Witkoff, enviado especial de Trump para negociar con Rusia y Ucrania, y Yuri Ushakov, asesor jefe de Vladimir Putin en asuntos internacionales, muestra cómo el negociador estadounidense buscaba convencer a los rusos para llevar a cabo un proceso de paz similar al que acababa de gestarse en Gaza.

Steve Witkoff, empresario inmobiliario y amigo antiguo e íntimo de Donald Trump, también le recomendó a Ushakov que le dijera a Putin qué tenía que decir a Trump para agradarle. "Yo haría la llamada e insistiría en que felicitéis al presidente por este logro (la paz en Gaza), que respetáis que es un hombre de paz y que estáis muy contentos de que haya ocurrido".

"Mira, entre tú y yo", le dijo también a Ushakov, "yo sé lo que se necesita para que haya un acuerdo de paz: Donetsk y quizá un intercambio territorial en algún sitio». Ante la filtración de esta conversación, Ushakov no ha desmentido su contenido; sólo ha afirmado que alguien pinchó el teléfono. La conversación se produjo a mediados de octubre, cuando la Administración Trump se encontraba aún eufórica por lo que consideraban un inmenso triunfo diplomático, el acuerdo de alto el fuego para Gaza, en el que intervinieron como mediadores tanto Witkoff como el yerno de Trump, Jared Kushner.

Kirill Dmitriev, negociador oficioso en nombre de Putin y que también dirige el Fondo Ruso de Inversión Directa, sugirió compartir un documento de manera informal y dijo que confiaba en que, incluso si Estados Unidos no adoptaba completamente la versión rusa, al menos harían algo muy parecido. A partir de ahí, Trump y Putin tuvieron una llamada, después Trump recibió a Zelenski en la Casa Blanca, después vinieron las negociaciones en Florida y se gestó el plan de 28 puntos. "Es algo habitual", dijo Trump sobre la negociación de Witkoff, añadiendo que probablemente esté haciendo comentarios similares a los ucranianos. "Eso es lo que hace un negociador", añadió.

Mientras, algunos políticos republicanos acusan a Witkoff de prorruso. El congresista Don Bacon (republicano por Nebraska), quien ha criticado a la administración Trump por su gestión de las negociaciones, afirmó que el informe demostraba que Witkoff debe ser apartado. Witkoff "actúa como si estuviera a sueldo de Rusia", declaró Bacon.

"Todo este incidente ha sido un fiasco y una mancha para nuestro país. Debe ser despedido", añadió. Por su parte, desde el Kremlin se afirma que la filtración de la llamada de Witkoff es un intento de obstaculizar las conversaciones de paz en Ucrania. La filtración a Bloomberg coincide con el anuncio de Trump de que su enviado Witkoff viajará la semana próxima a Moscú para reunirse una vez más con Putin y tratar de llegar a un acuerdo sobre el nuevo plan de paz para la guerra en Ucrania.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.