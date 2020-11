El presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, admitió este domingo la victoria de su rival demócrata, Joe Biden, en las elecciones EEUU 2020 del pasado 3 de noviembre, aunque lo achacó, sin pruebas, a un presunto fraude y aclaró enseguida que esto no significa que reconozca su derrota.

Biden "ganó porque las Elecciones estaban Amañadas. No se permitieron OBSERVADORES U OBSERVADORES DEL VOTO, los votos fueron contados por una compañía propiedad privada de la Izquierda Radical, Dominion, con una mala reputación y equipo engañoso que no pudo siquiera cumplir con los requisitos para Texas (¡Que yo gané por mucho!), ¡los Medios de Comunicación Falsos y Callados, y más!", escribió Trump en su cuenta de Twitter.

Los medios de todo el mundo comenzaron a titular que Donald Trump admitía la derrota. Nada mas lejos de la intención de Trump, que tras ese mensaje no paró de enviar otros asegurando que no cedía no concedía la victoria a su adversario. Si eso se puede interpretar como un paso atrás de Trump, es pronto para saberlo. Pasan los días y se complica el traspaso de poder, pese a que Trump y su ejército de abogados está cosechando muy poco éxito en sus denuncias.

El pasado 7 de noviembre las proyecciones de los principales medios del país dieron como vencedor en los comicios presidenciales a Biden, pero Trump todavía no ha admitido su derrota y se ha dedicado a difundir teorías conspiratorias sobre un supuesto fraude en las elecciones de Estados Unidos sin aportar pruebas.

En un tuit posterior, el mandatario saliente insistió en que no reconoce su derrota: Biden "solo ganó a ojos de los Medios de Noticias Falsas. ¡Yo no reconozco NADA! Tenemos un largo camino por delante. ¡Esta fue una ELECCIÓN AMAÑADA!"

Hasta ahora Trump apenas ha conseguido alguna que otra victoria menor en los tribunales, donde ha ido sufriendo reveses como el del viernes en dos cortes de Pensilvania donde fueron desestimadas seis demandas presentadas por su campaña en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

Altercados en Washington

Mientras, se ha vivido una che de violencia en la capital de los Estados Unidos entre partidarios de Donald Trump y grupos a favor de Joe Biden. Los enfrentamientos se producían cerca la Casa Blanca tras una manifestación convocada por republicanos por el supuesto fraude electoral; una manifestación que pretendía reunir a un millón de personas, pero finalmente solo congregó a varios miles.

Mientras, el abogado del presidente en la Fox News volvía a acusar a los demócratas. "Este es el plan que hablaba Joe Biden, es el mayor fraude electoral del mundo. Es realmente bueno, pero suerte que se lo hemos descubierto", dijo Rudy Giuliani, exalcalde republicano de Nueva York. Giuliani aseguró que disponía de testigos y que podía probar que se produjo fraude en el conteo de los votos en Michigan en concreto, pero no ofreció más pruebas.

Giuliani en una hipótesis rocambolesca en la que sin mostrar tampoco pruebas vinculó Dominion con Venezuela, el fallecido Hugo Chávez, la multinacional Smartmatic (proveedora de urnas electrónicas del sistema electoral venezolano), China, el movimiento anarquista Antifa y el filántropo George Soros.

Obama lamenta la posición de Trump

Asimismo, el expresidente demócrata Barack Obama, que presenta su biografía, lamenta la posición de Trump: "Los tres presidentes electos anteriores han tenido ayuda en la transición. Donald Trump ha roto esos puentes de colaboración", ha lamentado.

Joe Biden sigue sin hacer declaraciones sobre los tuits de Donald Trump, mientras el presidente, ajeno a la pólemica, se fue a jugar al golf. Y es que pese a su actividad febril en Twitter de este domingo, Trump no tenía actos programados en su agenda y se fue a jugar a su club de golf en Sterling (Virginia), mientras que Biden acudió a misa en una iglesia de Wilmington, en Delaware, su localidad de residencia.

El equipo de Joe Biden señala a Emily Murphy, colocada por Trump y gerente de la Administración de Servicios Generales, como la alta funcionaria que debe reconocer formalmente al presidente electo, para terminar la obstrucción al dinero y a las leyes federales que deben otorgase al ganador de las elecciones.

Las teorías conspiratorias de Trump

En sus tuits, el mandatario saliente se hizo eco de una teoría promovida en internet por el movimiento QAnon, que está difundiendo alegaciones sin base de que hubo un fraude electoral vinculado a la empresa Dominion Voting Systems, fabricante de las máquinas para el conteo de los sufragios.

QAnon es un fenómeno de internet que promueve teorías sin base alguna, como que el mundo está dirigido por una organización de pedófilos satánicos que, entre otras cosas, conspiran para derrocar a Trump o que los incendios forestales que devastan el oeste estadounidense fueron causados por activistas de Black Lives Matter (Las vidas negras importan).