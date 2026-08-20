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Trump amenaza con sanciones económicas a "cualquier país" que ayude a Irán

El presidente estadounidense amenaza con "tremendas consecuencias económicas", pero no dio más detalles ni mencionó a ninguna otra nación.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump AP

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Carmen Martí
Publicado:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha elevado la presión económica sobre Irán y ha lanzado una nueva advertencia a los países y empresas que mantengan negocios con Teherán. En un mensaje publicado en su red social Truth Social, Trump ha asegurado que quienes continúen ayudando económicamente a Irán se enfrentarán a "tremendas consecuencias económicas".

El presidente estadounidense escribió además, en mayúsculas, que estaba poniendo en marcha "la operación económica más aplastante jamás emprendida contra país alguno". Trump no concretó qué países podrían verse afectados ni anunció nuevas medidas específicas.

Presión sobre las empresas que negocian con Irán

La advertencia amplía la campaña de presión económica de Washington contra Teherán. La denominada Operación Furia Económica, lanzada en abril, busca castigar a bancos y empresas extranjeras que hacen negocios con Irán y que contribuyen a mantener sus ingresos.

Trump puso el foco especialmente en las redes que permiten que el dinero y el petróleo iraní sigan circulando pese a las sanciones. "El contrabando de petróleo, las redes de intercambio, las transferencias de efectivo, las casas de cambio, los registros de buques, las empresas fachada... Todo esto tiene que parar AHORA. Saben quiénes son", escribió.

China, en el punto de mira

Aunque Trump no mencionó directamente a ningún país, su advertencia puede afectar especialmente a China. Las empresas chinas son actualmente los principales compradores del petróleo iraní, una de las fuentes fundamentales de financiación para Teherán.

La amenaza llega además mientras Estados Unidos afronta un fuerte aumento de su deuda. La Administración Trump había prometido recuperar el control de las cuentas públicas y reducir la carga de la deuda, pero el gasto relacionado con la guerra de Irán, una menor recaudación de impuestos y las devoluciones derivadas de los aranceles han dificultado ese objetivo.

Estados Unidos ha superado ya el umbral de los 40 billones de dólares de deuda.

El petróleo sigue saliendo del golfo

Mientras endurece las sanciones contra Irán, Estados Unidos también mantiene una operación discreta para garantizar el flujo de petróleo desde el Golfo. Según dos funcionarios estadounidenses citados por Axios, el Ejército ha establecido un corredor marítimo de entrada y salida del estrecho de Ormuz.

La operación permite ayudar a buques cisterna vacíos a atravesar el estrecho desde el Mar Arábigo, recoger petróleo de otros países de la región y regresar después por la misma ruta.

Las exportaciones de petróleo que atraviesan este corredor han aumentado progresivamente y se sitúan ahora cerca de los 10 millones de barriles diarios, según esos funcionarios. Antes del inicio de la guerra, la cifra rondaba los 20 millones.

Así, mientras Trump amenaza con castigar a quienes sostengan económicamente a Irán, Washington intenta mantener abierto uno de los principales corredores energéticos de la región.

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