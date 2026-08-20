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Ataque rottweilers

Muere un hombre de 72 años tras ser atacado por dos rottweilers en una zona rural de Italia

Su hijo y su nieto salieron a buscarlo y encontraron su cuerpo sin vida con los animales todavía sobre él.

Imagen de archivo de un perro rottweiler

Imagen de archivo de un perro rottweiler Pixabay

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Alejandro Lorente
Publicado:

Un anciano de 72 años ha muerto tras ser atacado por dos perros de raza rottweiler mientras recogía fruta en el campo, en una zona rural de la provincia de Lecce, al sur de Italia, según informa el diario Il Corriere della Sera.

Su hijo y su nieto, extrañados porque no regresaba a casa para comer, salieron a buscarlo y encontraron su cuerpo sin vida con los animales todavía sobre él. Ambos intentaron apartar a los perros del cuerpo, arriesgándose a sufrir mordeduras al recibir también las embestidas de los canes, a los que el nieto logró ahuyentar utilizando un palo.

Las primeras hipótesis sugieren que se escaparon de una vivienda de los alrededores. La policía ya ha localizado a los animales en una finca próxima y ha identificado a su propietario, abriendo una investigación para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido.

Según la reconstrucción del suceso, la víctima había salido a primera hora de la mañana, sobre las 05:30 horas, hacia un terreno de su propiedad para recoger higos. Tras darse cuenta de que no regresaba a mediodía, los familiares fueron a buscarlo y encontraron la trágica escena sobre las 14:30 horas.

A pesar del rápido aviso y la llegada de los servicios de emergencias y las patrullas policiales, los sanitarios no lograron salvarle la vida. El cuerpo presentaba graves mordeduras en la cabeza y en las piernas. Los investigadores han tomado muestras de sangre y llevan a cabo las pruebas pertinentes a los dos perros.

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