Muere un hombre de 72 años tras ser atacado por dos rottweilers en una zona rural de Italia

Un anciano de 72 años ha muerto tras ser atacado por dos perros de raza rottweiler mientras recogía fruta en el campo, en una zona rural de la provincia de Lecce, al sur de Italia, según informa el diario Il Corriere della Sera.

Su hijo y su nieto, extrañados porque no regresaba a casa para comer, salieron a buscarlo y encontraron su cuerpo sin vida con los animales todavía sobre él. Ambos intentaron apartar a los perros del cuerpo, arriesgándose a sufrir mordeduras al recibir también las embestidas de los canes, a los que el nieto logró ahuyentar utilizando un palo.

Las primeras hipótesis sugieren que se escaparon de una vivienda de los alrededores. La policía ya ha localizado a los animales en una finca próxima y ha identificado a su propietario, abriendo una investigación para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido.

Según la reconstrucción del suceso, la víctima había salido a primera hora de la mañana, sobre las 05:30 horas, hacia un terreno de su propiedad para recoger higos. Tras darse cuenta de que no regresaba a mediodía, los familiares fueron a buscarlo y encontraron la trágica escena sobre las 14:30 horas.

A pesar del rápido aviso y la llegada de los servicios de emergencias y las patrullas policiales, los sanitarios no lograron salvarle la vida. El cuerpo presentaba graves mordeduras en la cabeza y en las piernas. Los investigadores han tomado muestras de sangre y llevan a cabo las pruebas pertinentes a los dos perros.

Muere un hombre tras ser atacado por un perro en Reino Unido

Un hombre de 55 años murió el pasado fin de semana después de ser mordido por un perro que, según la Policía de West Yorkshire, se encontraba "peligrosamente fuera de control" en un sendero de Wakefield, en West Yorkshire, Reino Unido.

El suceso tuvo lugar el sábado sobre las 13:30 horas en una antigua vía ferroviaria situada cerca de Blacker Lane, en Calder Grove, en las proximidades de la localidad de Crigglestone.

El hombre sufrió heridas graves y fue trasladado a un hospital en estado grave. Finalmente, perdió la vida poco después de las 19:00 horas.