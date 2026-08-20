VÍDEO: Se derrumba una terraza cuando varios agentes iban a detener a un agresor sexual

Una terraza de madera de un inmueble en Estados Unidos se ha venido abajo con varios agentes federales cuando iban a detener a un agresor sexual de 26 años en Misuri.

Los agentes se habían reunido en la terraza trasera de la casa para ejecutar una orden judicial cuando esta se derrumbó repentinamente, provocando que varios miembros del grupo cayeran al suelo y resultaron heridos, varios de ellos han tenido que ser atendidos en el hospital con varias fracturas.

A pesar del incidente el joven de 26 años, fue arrestado horas después, según informó el Servicio de policía de Estados Unidos. Se le acusa de posesión de pornografía infantil, con más de 20 imágenes, películas y vídeos.

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