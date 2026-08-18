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Bruselas avala el retorno a Marruecos de todos los migrantes que permanezcan ilegalmente en Ceuta, incluidos los menores

La Comisión Europea está muy pendiente de lo que ocurra en Ceuta y trasladan que la prioridad es el retorno de todas las personas a Marruecos.

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Bruselas avala el retorno de los migrantes | EUROPAPRESS

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Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
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Casi tres semanas después de la entrada masiva en Ceuta de unos 70.000 migrantes procedentes de Marruecos, por las calles de la ciudad autónoma continúan miles de personas sin identificar. El presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, pidió el pasado jueves el retorno "urgente" de los migrantes: "Ceuta no puede esperar mucho, este estrés no lo puede aguantar".

Este martes, la Comisión Europea ha defendido que todos los migrantes que permanecen ilegalmente en la ciudad autónoma sean retornados a Marruecos, incluyendo también a los menores de edad. Se trata de una posibilidad que está amparada en la legislación europea, por la que recuerdan que se permite la expulsión de todos los que estén en situación irregular.

En una rueda de prensa, el portavoz de la Comisión sobre Asuntos Internos, Markus Lammert, ha subrayado que "seguiremos insistiendo en que la expectativa es que todos los que permanezcan ilegalmente en Ceuta sean retornados". Del mismo modo que ha celebrado las declaraciones del ministro Marlaska, realizadas la semana pasada, en las que aseguraba que el Gobierno de España trabajará "junto a Marruecos para lograr el retorno inmediato de todos los inmigrantes que han entrado de forma irregular".

Incluidos menores de edad

El portavoz ha reiterado a preguntas de los medios de comunicación que al referirse a "todos" también se incluyen los menores de edad, defendiendo que "está regulado por el Derecho de la UE". Añadiendo que la directiva de Retorno aprobada el pasado mes de junio contempla disposiciones de retorno de migrantes en situación irregular, "incluidos los menores no acompañados", por lo que "esto también está cubierto por el Derecho de la UE".

En la misma línea señala que el objetivo del Ejecutivo comunitario es que "todos los que permanezcan ilegalmente en Ceuta sean retornados" y que las autoridades españolas y marroquíes trabajen para garantizar que estos retornos se produzcan "de manera efectiva".

Se ofrece a facilitar el proceso

No obstante, el portavoz Lammert ha manifestado el ofrecimiento de Bruselas para "facilitar y apoyar" el retorno de los migrantes a su país de origen, tras la intención de Marruecos de facilitar el regreso de los menores extranjeros no acompañados.

Asimismo ha celebrado el anuncio del Gobierno español de plantearse ampliar de 1.500 a 4.000 las plazas de acogida temporal en Ceuta, para hacer frente "a la situación humanitaria" de los migrantes irregulares, sostienen desde Bruselas.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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