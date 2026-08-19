Bruselas contradice a España y asegura que aún no ha recibido la solicitud formal de ayuda por la crisis migratoria de Ceuta

El martes, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, aseguró, en una entrevista en la Cadena Ser, que el Gobierno había pedido fondos a la Unión Europea para financiar la acogida temporal de migrantes en Ceuta. Sin embargo, desde Bruselas lo desmienten.

La Comisión Europea ha aclarado que, de momento, no ha recibido por parte del Gobierno español la solicitud formal que activa la ayuda financiera de urgencia destinada para gestionar la crisis migratoria. Asimismo, subraya que solo existen "contactos informales".

El portavoz de la Comisión sobre Asuntos Internos, Markus Lammert, aseguró estar "trabajando con las autoridades españolas", explicando que "hay contactos informales en curso sobre cómo podría plantearse", pero sosteniendo que "España tiene que presentar una solicitud oficial", la cual estaban esperando.

Desde la Comisión trasladan estar esperando desde el primer día para enviar ayuda, ya que el Ejecutivo comunitario cuenta con los recursos de las agencias europeas Frontex, Europol y la Agencia de Asilo de la Unión Europea (EUAA) "en la máxima medida posible".

En la misma línea, el portavoz recordaba que la oferta de Europa "sigue en pie", por lo que "corresponde entonces a la parte española decidir si lo solicita en caso de necesidad".

Informe europeo

Por otro lado, avanzaron que la Comisión compartirá con el resto de Estados miembro los datos y las conclusiones recabadas durante la misión de investigación que los servicios técnicos del Ejecutivo comunitario llevaron a cabo en Ceuta.

En la vista se reunieron con representantes del Gobierno, administradores locales y otros actores con el fin de recabar información de primera mano sobre las necesidades actuales del lugar, además de constatar que en la ciudad autónoma, casi tres semanas después de la entrada masiva de migrantes, permanecen "varios miles" de personas en situación irregular, entre ellos un número elevado de menores no acompañados.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.