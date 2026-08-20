Seúl confirma el lanzamiento de 10 misiles balísticos desde Corea del Norte al mar de Japón

El Ejército de Corea del Sur ha confirmado este jueves el lanzamiento de diez misiles balísticos de corto alcance desde la zona de Pionyang hacia el mar de Japón, llamado mar del Este en las dos Coreas, señala la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

Los proyectiles fueron enviados sobre las 17:00 hora local (08:00 GMT) de este jueves, un día después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, informara de que tiene prevé un encuentro este año con el líder norcoreano, Kim Jong-un.

El Ministerio de Defensa japonés advirtió inicialmente del lanzamiento y señaló que no se han registrado impactos en el interior de su Zona Económica Exclusiva.

El lanzamiento se ha producido mientras tienen lugar los ejercicios militares conjuntos anuales Ulchi Freedom Shield (UFS) entre Estados Unidos y Corea del Sur, que Trump exigió reducir refiriéndose a su "muy buena relación" con el líder de Corea del Norte.

Además, el lanzamiento ha transcurrido en plena visita del ministro chino de Exteriores, Wang Yi, a Seúl, para reunirse con su homólogo surcoreano y con el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung.

Trump dio a entender el miércoles que tiene previsto mantener un encuentro con Kim antes de que termine el año, dos días después de asegurar que el líder norcoreano ya haya respondido a sus comunicaciones, en unos intercambios que consideró "muy positivos".

No obstante, Kim Yo-jong, la influyente hermana del líder norcoreano, afirma que desconoce el supuesto contacto reciente entre su hermano y el estadounidense, mientras quita importancia a la decisión de Washington de recortar las maniobras con Seúl. Corea del Norte ya envió hace poco más de una semana un misil balístico hacia el mar de Japón, en medio de un cruce de acusaciones con Tokio por el fortalecimiento militar del archipiélago y a pocos días del inicio de los ejercicios UFS.

Japón denuncia el impacto de un misil balístico en sus aguas

Hace unas horas, el Ministerio de Defensa de Japón emitió un comunicado en la red social X advirtiendo sobre el impacto de un misil balístico en las aguas de su país enviado desde Corea del Norte. "Se ha lanzado desde Corea del Norte algo que podría ser un misil balístico. Les informaremos tan pronto como haya más actualizaciones", detalló el Ministerio nipón. El Ministerio afirmaba que el proyectil ya ha caído y que no se había detectado su entrada en la Zona Económica Exclusiva del archipiélago.

Ante el registro de la decena de misiles, la primera ministra, Sanae Takaichi, ha dado instrucciones para recabar información y proporcionar al público información "oportuna y precisa, verificar minuciosamente la seguridad de aeronaves y buques, y tomar todas las precauciones necesarias ante cualquier circunstancia imprevista", según la cadena de televisión NHK.

China insiste en que EEUU abandone su "política hostil"

El ministro de Exteriores de China, Wang Yi, ha insistido ante las autoridades surcoreanas en que la solución a las tensiones en la península de Corea pasa por que EE.UU. abandone su "política hostil" hacia Pyongyang, mientras Seúl ha incidido en que Pekín juegue un papel constructivo para avanzar hacia la desnuclearización.

"La solución fundamental a las tensiones en la península coreana radica en eliminar las causas profundas del problema e instar a Estados Unidos a abandonar su política hostil hacia Corea del Norte", ha recalcado el titular de Exteriores chino durante la reunión con el asesor de seguridad nacional de Corea del Sur, Wi Sung Rak, según ha informado Pekín.