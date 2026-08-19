Muere la influencer Alana Alves mientras huía de la policía y provoca la muerte de otras 6 personas

La influencer brasileña Alana Alves da Silva, con alias vampira085 ha muerto junto a otras seis personas en una colisión entre dos turismos el 8 de agosto en una carretera de Salinas, en el estado de Minas Gerais, Brasil.

Según el medio G1 Globo (que cita a la Policía Federal de Carreteras de Brasil), Alves se encontraba en un vehículo que transportaba aproximadamente 137 kilos de marihuana y que se dio a la fuga tras no acatar una orden de detención policial.

Los agentes informaron de que la persona que se encontraba al volante no tenía permiso de conducir, llevaba un dispositivo de localización electrónica y ya enfrentaba cargos por tráfico de drogas.

Tras recorrer unos seis kilómetros por la carretera BR-251, el conductor del automóvil trató de adelantar a cuatro vehículos por el carril contrario, lo que finalmente acabó en una colisión frontal con un vehículo negro en la vía. En el automóvil también viajaban junto a los creadores de contenido Pedro Yan Linhares Gutierrez, de 24 años (quien conducía el vehículo), y Ramon Silverio Nogueira, de 19 años. La autopista ha sido cerrada por completo.

Tanto Gutiérrez como Nogueira perdieron la vida en el lugar del accidente. Otra mujer de 20 años que también viajaba en el vehículo, fue trasladada al hospital en estado grave. Otras cuatro personas que viajaban en el automóvil contra el que chocó Gutiérrez también han sido declaradas muertas en el lugar.

Las cuatro eran originarias de Ruy Barbosa, Bahía, un municipio de la región noreste de Brasil, señala un comunicado publicado en la cuenta de Instagram de la localidad.

Más de 60.000 seguidores en Instagram

Alves era conocida en internet por su contenido sobre su vida cotidiana y por sus videos de bromas cómicas. Contaba además con casi 60.000 seguidores en Instagram. Asimismo, dirigía su propia marca de fitness, Latina Fitness, y publicaba con frecuencia contenido sobre rutinas de vida saludable en sus perfiles en redes sociales.