VÍDEO: En pequeños grupos y mezcladas entre los pasajeros, así actuaban las carteristas en el aeropuerto

En pequeños grupos, mezcladas entre los pasajeros y aprovechando los momentos de mayor aglomeración. Así actuaban, según la Policía de Fronteras de Milán-Malpensa, las 10 mujeres detenidas por su presunta implicación en alrededor de un centenar de robos en el aeropuerto.

Las imágenes muestran cómo las sospechosas aprovechaban la situación para acercarse a sus víctimas. En apenas unos segundos, generaban confusión, las distraían y sustraían carteras, dinero y otros objetos de valor.

Entre las detenidas hay también menores de edad. Según los investigadores, el grupo actuaba especialmente en zonas de paso del aeropuerto, donde los pasajeros se desplazan con equipaje, documentación y pertenencias personales.

La Policía de Fronteras considera que las arrestadas estarían detrás de numerosos hurtos cometidos en el aeródromo italiano. La investigación continúa para esclarecer todos los robos atribuidos al grupo y recuperar los objetos sustraídos.