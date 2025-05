¿A qué empresas europeas afectarán los nuevos aranceles de Trump?

La guerra de los aranceles estaba en mitad de una tregua con Europa tras suspender Trump los gravámenes durante 90 días. Sin embargo, el viernes volvió a la carga anunciando que el próximo 1 de junio todas las importaciones europeas contarán con un impuesto del 50%. Pero aún no ha terminado el plazo que dio, de hecho quedan más de treinta días para cumplir la suspensión de los aranceles.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó en su red social 'Truth Social' que no buscaba un acuerdo con la Unión Europea y vuelve a acusar a la comunidad europea de aprovecharse de su país en cuanto al comercio. El republicano no quiere ser socio, ahora mira a los europeos como una competencia.

"Las negociaciones no van a ninguna parte. Nos han tratado muy mal durante años. La UE fue creada para perjudicar a Estados Unidos y aprovecharse de nosotros, y eso es lo que han hecho. Ya es hora de que juguemos como yo sé jugar" ,dijo Trump el pasado viernes.

Aunque hay excepciones y no todas serán perjudicadas. Solo impondrá aranceles del 50% a las empresas que exporten productos a EE.UU. y tengan su planta en Europa. En resumen, lo que quiere decir Trump es que si una empresa europea tiene su planta en territorio norteamericano estará exento del gravamen del 50%.

Es la solución que ofrece el republicano a Europa: "Si construyen su planta aquí, entonces no tendrán aranceles en absoluto". Pero en el otro lado del charco, en Bruselas, mantienen que ambas potencias no deben medirse ni por amenazas ni chantajes. Pero dejan claro que "Europa no se va a arrugar", afirmó la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera.

Aún así, el ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares asegura que los 27 países que conforman la UE tienen medios y voluntad política para defenderse. "Creemos que la relación comercial está asegurada o la Unión Europea ha sido mutuamente beneficiosa para todos", subraya el político.

Por otra parte hay quien piensa que lo que Trump está haciendo no es más que querer llegar a un acuerdo. La investigadora sénior del Instituto Peterson de Economía Internacional, Mary Lovely, lo definió como una "estrategia de negociación", además de sugerir que "Estados Unidos es un socio comercial poco confiable, que opera por capricho, no por el Estado de derecho".

La respuesta de la UE

Con el anterior anuncio de aranceles sobre el acero, aluminio, automóviles y a los socios comerciales de EE.UU., la Unión Europea no se quedó de brazos cruzados y adoptó contramedidas, pero fueron suspendidos hasta el 14 de julio por las negociaciones que se iban a mantener entre las dos potencias.

En esta ocasión no iba a ser menos, y la Comisión Europea está estudiando nuevas contramedidas, en el caso de que fracasen las negociaciones, por valor de unos 100.000 millones de euros, que afectarían a los productos agrícolas e industriales procedentes de Estados Unidos.

