Donald Trump amenaza a la Unión Europea con un arancel del 50% a sus productos a partir del 1 de junio

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vuelve a la carga con sus amenazas a la Unión Europea (UE). Desafía a los Veintisiete de imponer aranceles del 50% a sus productos a partir del 1 de junio. Justifica sus palabras porque considera que existe un trato comercial "injusto" por parte del bloque europeo.

Trump acusa a la UE de haber sido "formada con el propósito principal de aprovecharse de Estados Unidos en el comercio". Así lo ha exclamado en su red social 'Truth Social'. También denuncia la existencia de "poderosas barreras comerciales", "manipulaciones monetarias" y "demandas injustificadas contra empresas estadounidenses", asegurando que estas prácticas han contribuido a un déficit comercial superior a los 250.000 millones de dólares anuales.

Ha matizado que los productos fabricados en territorio estadounidense no estarán sujetos al nuevo arancel. Asevera que las conversaciones de EEUU con la UE "no están llegando a ningún lado". La bolsa europea se ha desplomado tras la amenaza de Trump. Las caídas en el mercado superan el 2,5%.

Por su parte, la Comisión Europea (CE) ha evitado comentar la amenaza del presidente de Estados Unidos. Pide esperar a la llamada que ya estaba prevista hoy con el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer. El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, tenía ya programada una conversación telefónica a las 17.30 horas con Greer y no se espera que vaya a haber ninguna reacción al nuevo anuncio de Trump hasta entonces.

La política arancelaria de Trump

Trump ha adoptado contra sus socios comerciales varias medidas arancelarias, algunas de las cuales han quedado en suspenso. Las que han entrado en vigor incluyen aranceles del 25 % sobre el acero, el aluminio y sus derivados; del 25 % sobre los automóviles, camiones ligeros y determinadas piezas de automóviles importados, y un arancel de base del 10 % aplicable a todos los socios comerciales de EEUU. En el caso de la UE, ese arancel del 10 % podría llegar al 20 % una vez que expire la actual pausa estadounidense, el próximo 9 de julio.

Amenaza a Apple

Donald Trump ha amenazado también a Apple con un arancel del 25% si no fabrica íntegramente los iPhone en EEUU: Hace tiempo le informé a Tim Cook, de Apple, que espero que los iPhones que se vendan en Estados Unidos sean fabricados y ensamblados en Estados Unidos, no en India ni en ningún otro lugar. Si ese no es el caso, Apple deberá pagar un arancel de al menos el 25% al gobierno de Estados Unidos".

