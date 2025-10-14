Trump amenaza a España con aranceles por no comprometerse a gastar el 5 % en Defensa como exige la OTAN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenaza a España con represalias comerciales. Se ha mostrado muy crítico por la decisión del Gobierno español por ser el único miembro de la OTAN que no se compromete a gastar el 5 % del PIB en Defensa. Además, asegura que el Gobierno de Pedro Sánchez está siendo "increíblemente irrespetuoso" con la Alianza.

"Creo que es una gran falta de respeto a la OTAN. De hecho, estaba pensando en castigarlos comercialmente con aranceles por lo que hicieron. Y podría hacerlo. Me parece increíblemente irrespetuoso (...) ", aseguraba en declaraciones a la prensa durante una reunión con el argentino Javier Milei. "España (ha sido el) único país de la OTAN, el único del planeta en hacer eso. Y creo que deberían ser castigados por eso", insiste Trump.

Además, recuerda que, por su ubicación, recibe protección "automática" de parte de la Alianza. "Es el único país que no ha alcanzado el 5 %, todos los demás países de la OTAN lo han alcanzado, y a España le está yendo muy bien a costa nuestra", advierte.

El Gobierno resta importancia a la nueva amenaza

Tras la propuestas de Donald Trump de expulsar a España de la OTAN, el Gobierno de Sánchez aseguró estar "muy tranquilo" porque el país es un miembro de pleno derecho y comprometido con la OTAN. El Gobierno resta importancia a la nueva amenaza de Trump de imponer aranceles a España por las discrepancias sobre el gasto militar.

"Restamos importancia a los comentarios de hoy, en un contexto de declaraciones informales", han expresado a 'Europa Press' desde Moncloa.

Trump sugiere expulsar a España de la OTAN

El mandatario estadounidense ya sugirió expulsar a España de la OTAN por este mismo asunto y reconoce estar "muy disgustado" con el país europeo porque es el único que se niega a cumplir con lo pactado en la cumbre de líderes aliados de La Haya. Sánchez defiende que en el acuerdo se había dado flexibilidad a España para que invierta por debajo de ese umbral, pero Trump no lo ve así y cree que España "no tiene excusa" para no hacerlo.

"Solicité que pagaran el 5 %, no el 2 %, y la mayoría pensó que no iba a suceder, y se aprobó prácticamente por unanimidad. Tuvimos un país rezagado: España. (...) Francamente, quizá deberían expulsarlos de la OTAN", declaraba hace unos días.

A pesar de sus críticas, Trump y Sánchez se saludaron este lunes en la cumbre de paz celebrada en Egipto por el alto el fuego entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza.

El presidente estadounidense, durante su intervención se refirió a las diferencias en el tema del gasto militar: "¿Estáis trabajando para convencerlo de lo del PIB? Vamos a acercarnos, estáis haciendo un trabajo fantástico", dijo Trump a los líderes mundiales reunidos en la nación egipcia para celebrar el pacto de cese el fuego entre Israel y Hamás en Gaza.

