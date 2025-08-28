Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Argentina

Javier Milei, evacuado de un acto electoral tras sufrir insultos y lanzamiento de objetos

El convoy presidencial en el que se encontraban Javier Milei y su hermana Karina. El escándalo de corrupción que salpica al presidente de Argentina ha aumentado notablemente la crispación en el país.

Javier Milei

Javier Milei, momentos antes de ser evacuado de la caravana presidencial. | EuropaPress

Publicidad

Andrés Pantoja
Publicado:

La comitiva del presidente argentino Javier Milei ha tenido que abandonar rápidamente las calles de Lomas de Zamora, al sur de la provincia de Buenos Aires, donde participaban en un acto electoral durante este miércoles. Parte de la multitud que esperaba el paso del convoy comenzó a proferir insultos, que precedieron al lanzamiento de varios objetos contra él.

El vehículo descubierto en el que se desplazaba Milei, desde el que saludaba a la multitud, llegó a ser zarandeado por los manifestantes y ante el riesgo de que pudiera sufrir algún daño, su equipo de seguridad tomó la decisión de introducir al presidente en otro vehículo y abandonar a toda prisa la zona.

Junto al mandatario argentino viajaban su hermana, Karina Milei, secretaria general de la Presidencia de Argentina, y el principal candidato oficialista de las próximas elecciones legislativas locales, José Luis Espert, quién también fue evacuado de urgencia del lugar montado sin casco en una motocicleta.

Detenido con antecedentes violentos

En un primer momento, cuando los miembros del equipo de seguridad se percataron de lo que estaba ocurriendo, protegieron a Milei con sus escudos de las piedras, huevos y ramas, entre otros objetos, que caían en torno al presidente argentino. Tras esos momentos de máxima tensión se produjo un enfrentamiento entre los manifestantes y la Policía, que se saldó con dos detenidos y al menos tres heridos.

El Gobierno argentino ha informado que ningún miembro de la caravana electoral ha sufrido daño alguno y ha aportado información sobre alguno de los detenidos. La ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, ha afirmado lo siguiente al diario 'La Nación': "Hay dos detenidos que ya están saliendo (...) miembro de la hinchada de Arsenal que tiene admisión por violento".

Por otra parte el portavoz principal del Ejecutivo de Milei, Manuel Adorni, ha cargado contra los atacantes: "Un modelo de violencia que sólo quieren los cavernícolas del pasado", relacionando a los manifestantes con ser seguidores del kirchnerismo.

Argentina atraviesa semanas convulsas a raíz del estallido de un escándalo de presuntos sobornos que salpica a la hermana del presidente, Karina Milei, y a su número dos y hermano del expresidente Carlos Saúl Menem. Una serie de audios en los que se reconocería una trama de corrupción en el centro del Gobierno ha sido la chispa que ha iniciado todo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

El Libro Guinness está de aniversario: se cumplen 70 años de los récords más absurdos, extremos e insólitos

Los récords más absurdos, insólitos y extremos están de aniversario

Publicidad

Mundo

Javier Milei

Javier Milei, evacuado de un acto electoral tras sufrir insultos y lanzamiento de objetos

Pelea México

VIDEO | A puñetazos dos senadores mexicanos al terminar un Pleno

tiroteo en minneapolis

Robin Westman, identificado como el autor del tiroteo en Minneapolis tras encontrarse vídeos publicados en YouTube con un arsenal de armas

Ministro de Transportes turco con exceso de velocidad
Turquía

VÍDEO: El ministro de Transportes turco se graba conduciendo a más de 200 km/h y es multado

servicio militar Alemania
Servicio militar

Alemania impulsa un servicio militar voluntario con opción a hacerlo obligatorio

Tiroteo en Estados Unidos
Ataque

Tres muertos, dos de ellos menores, y al menos 17 heridos en un tiroteo en una escuela católica en Minneapolis

El presunto autor se habría suicidado.

Los récords más absurdos, insólitos y extremos están de aniversario
Cumpleaños

El Libro Guinness está de aniversario: se cumplen 70 años de los récords más absurdos, extremos e insólitos

Las uñas más largas. Una torre de hamburguesas de 3 metros. Vestir 250 camisetas a la vez. Son algunos de los récords que figuran en el Libro Guinness. A medio de camino de los retos, la superación personal y lo ridículo, estos registros llevan realizándose desde hace 70 años. El Libro Guinness está de aniversario.

Mati salió del hotel donde estaba hospedada a principios de julio

Todas las novedades sobre el caso de Mati, la española desaparecida en Indonesia

Imagen de archivo de ChatGPT

Los padres de un adolescente de California demandan a ChatGPT por el suicidio de su hijo

Las inundaciones en la India están golpeando al norte del país

Vídeo | Las duras inundaciones en la India que dejan nueve muertos y 150.000 evacuados

Publicidad