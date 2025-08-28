Javier Milei, evacuado de un acto electoral tras sufrir insultos y lanzamiento de objetos

La comitiva del presidente argentino Javier Milei ha tenido que abandonar rápidamente las calles de Lomas de Zamora, al sur de la provincia de Buenos Aires, donde participaban en un acto electoral durante este miércoles. Parte de la multitud que esperaba el paso del convoy comenzó a proferir insultos, que precedieron al lanzamiento de varios objetos contra él.

El vehículo descubierto en el que se desplazaba Milei, desde el que saludaba a la multitud, llegó a ser zarandeado por los manifestantes y ante el riesgo de que pudiera sufrir algún daño, su equipo de seguridad tomó la decisión de introducir al presidente en otro vehículo y abandonar a toda prisa la zona.

Junto al mandatario argentino viajaban su hermana, Karina Milei, secretaria general de la Presidencia de Argentina, y el principal candidato oficialista de las próximas elecciones legislativas locales, José Luis Espert, quién también fue evacuado de urgencia del lugar montado sin casco en una motocicleta.

Detenido con antecedentes violentos

En un primer momento, cuando los miembros del equipo de seguridad se percataron de lo que estaba ocurriendo, protegieron a Milei con sus escudos de las piedras, huevos y ramas, entre otros objetos, que caían en torno al presidente argentino. Tras esos momentos de máxima tensión se produjo un enfrentamiento entre los manifestantes y la Policía, que se saldó con dos detenidos y al menos tres heridos.

El Gobierno argentino ha informado que ningún miembro de la caravana electoral ha sufrido daño alguno y ha aportado información sobre alguno de los detenidos. La ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, ha afirmado lo siguiente al diario 'La Nación': "Hay dos detenidos que ya están saliendo (...) miembro de la hinchada de Arsenal que tiene admisión por violento".

Por otra parte el portavoz principal del Ejecutivo de Milei, Manuel Adorni, ha cargado contra los atacantes: "Un modelo de violencia que sólo quieren los cavernícolas del pasado", relacionando a los manifestantes con ser seguidores del kirchnerismo.

Argentina atraviesa semanas convulsas a raíz del estallido de un escándalo de presuntos sobornos que salpica a la hermana del presidente, Karina Milei, y a su número dos y hermano del expresidente Carlos Saúl Menem. Una serie de audios en los que se reconocería una trama de corrupción en el centro del Gobierno ha sido la chispa que ha iniciado todo.

