Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Gaza

Israel presiona a Hamás para que devuelva los cadáveres y reduce a la mitad la entrada de ayuda a Gaza

El retraso en la entrega de rehenes fallecidos por parte de Hamás tensa el acuerdo de paz con Israel, que mantiene cerrado el cruce fronterizo de Rafah.

Ayuda Gaza

Israel presiona a Hamás para que devuelva los cadáveres y reduce a la mitad la entrada de ayuda a Gaza | Antena 3 Noticias

Publicidad

Juan Muñoz
Publicado:

Se complica el acuerdo de paz en Gaza. Israel acusa a Hamás de inclumplir la devolución de los 28 cadáveres israelíes que posee, de los que la milicia tan solo ha entregado cuatro, y decide reducir a la mitad la entrada de camiones con alimentos y ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

Israel ha comunicado a la ONU que solo permitirá la entrada de 300 camiones, de los 600 acordados, al considerar que "Hamás está violando el acuerdo sobre la entrega de rehenes". La Organización de las Naciones Unidas ha confirmado este cambio en las negociaciones por la paz.

Además, para seguir presionando a Hamás, Israel mantendrá cerrado el cruce fronterizo de Rafah, que conecta Egipto con la Franja de Gaza.

Los mediadores ya negocian la segunda fase de paz

Los mediadores aseguran que ya han comenzado las negociaciones de la segunda fase del plan de paz. Una fase del acuerdo que contempla asuntos tan complejos como la demilitarización de Hamás o el despliegue de una fuerza internacional de paz en la Franja de Gaza.

Mientras tanto, en Gaza, Israel ha matado este martes a cinco palestinos por "cruzar la línea amarilla". Asegura el ejército que se encontraban "demasiado cerca" de la línea de repliegue de tropas.

Además, los combates entre Hamás y otras milicias rivales del grupo armado se recrudecen por las calles de la Franja de Gaza.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Martín Ovejero, experto en comunicación no verbal, sobre Trump: "Quien peor le caería sería Pedro Sánchez"

Saludo entre Trump y Sánchez

Publicidad

Mundo

El presidente Donald Trump levanta los puños afuera del Ala Oeste mientras espera saludar al presidente de Turquía

Trump amenaza a España con aranceles por no comprometerse a gastar el 5 % en Defensa como exige la OTAN

Ayuda Gaza

Israel presiona a Hamás para que devuelva los cadáveres y reduce a la mitad la entrada de ayuda a Gaza

Sébastian Lecornu, primer ministro francés

Lecornu suspende la polémica reforma de las pensiones hasta 2028 para evitar la caída del Gobierno en Francia

Hombre ciego
ESTAFA

Se hace pasar por ciego durante más de 50 años para cobrar ayudas en Italia

Saludo entre Trump y Sánchez
Cumbre Paz

Martín Ovejero, experto en comunicación no verbal, sobre Trump: "Quien peor le caería sería Pedro Sánchez"

Soldado israelí en la frontera con Gaza
Gaza

¿Alto el fuego en riesgo? El ejército israelí mata a varios palestinos por "cruzar la línea amarilla"

Al menos cinco palestinos han muerto en ataques israelíes en Gaza pese a la reciente tregua y Hamás acusa a Israel de violar el alto el fuego.

Nuevo ataque de Rusia sobre Kiev
Posible ataque

La inteligencia alemana avisa de un posible ataque ruso en los próximos cuatro años

El jefe de inteligencia exterior de Alemania ha advertido de que Rusia representa una amenaza directa para la UE. Asegura que Moscú no rehuiría un ataque militar contra un estado miembro de la OTAN y pide no confiarse, ya que "el ataque podría llegar antes de lo previsto, incluso antes de 2029".

Elecciones en Alemania

Alemania permitirá a los jubilados ganar hasta 2.000 euros al mes libres de impuestos

Entrada del hospital de Chester, en Reino Unido

"A los 17 años puedes aprender a conducir y comenzar a donar sangre", la nueva campaña en Reino Unido para conseguir donantes

Tres carabineris muertos y 15 heridos tras la explosión de una casa: hay tres detenidos por asesinato premeditado

Tres policías muertos y 15 heridos tras la explosión de una casa: hay tres detenidos por asesinato premeditado

Publicidad