Israel presiona a Hamás para que devuelva los cadáveres y reduce a la mitad la entrada de ayuda a Gaza

Se complica el acuerdo de paz en Gaza. Israel acusa a Hamás de inclumplir la devolución de los 28 cadáveres israelíes que posee, de los que la milicia tan solo ha entregado cuatro, y decide reducir a la mitad la entrada de camiones con alimentos y ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

Israel ha comunicado a la ONU que solo permitirá la entrada de 300 camiones, de los 600 acordados, al considerar que "Hamás está violando el acuerdo sobre la entrega de rehenes". La Organización de las Naciones Unidas ha confirmado este cambio en las negociaciones por la paz.

Además, para seguir presionando a Hamás, Israel mantendrá cerrado el cruce fronterizo de Rafah, que conecta Egipto con la Franja de Gaza.

Los mediadores ya negocian la segunda fase de paz

Los mediadores aseguran que ya han comenzado las negociaciones de la segunda fase del plan de paz. Una fase del acuerdo que contempla asuntos tan complejos como la demilitarización de Hamás o el despliegue de una fuerza internacional de paz en la Franja de Gaza.

Mientras tanto, en Gaza, Israel ha matado este martes a cinco palestinos por "cruzar la línea amarilla". Asegura el ejército que se encontraban "demasiado cerca" de la línea de repliegue de tropas.

Además, los combates entre Hamás y otras milicias rivales del grupo armado se recrudecen por las calles de la Franja de Gaza.

