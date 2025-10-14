Lecornu suspende la polémica reforma de las pensiones hasta 2028 para evitar la caída del Gobierno en Francia

Sébastian Lecornu, primer ministro de Francia, ha anunciado en el Parlamento su propuesta para suspender la aplicación de la reforma de las pensiones hasta que se celebren las elecciones presidenciales de 2027.

Tras el primer Consejo de Ministros de su nuevo gabinete, Lecornu ha anunciado esta propuesta durante su discurso ante la Asamble Nacional, en un intento por evitar la caída del Gobierno.

Su objetivo, evitar el veto socialista

El primer ministro francés accede de esta forma a las exigencias de la oposición socialista, con el objetivo de que no se sumen a la izquierda y la extrema derecha en una moción de censura que supondría la caída del Ejecutivo.

La suspensión de la polémica reforma de las pensiones "beneficiará en última instancia a 3,5 millones de franceses". Sin embargo, Lecornu ha explicado que esta suspensión "deberá ser compensada" en las cuentas públicas, quizás "mediante medidas de reducción de gasto", tal y como ha advertido el primer ministro galo.

"Esta suspensión debe instalar la confianza necesaria para construir nuevas soluciones. La suspensión para hacer mejor es la solución si cada actor ha sacado algo de ella", ha dicho Lecornu.

