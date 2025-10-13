Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Cumbre Egipto

Vídeo: Así fue el saludo entre Donald Trump y Pedro Sánchez en la cumbre de Egipto

Los líderes mundiales, se reúnen en Sharm El-Sheikh para firmar las primeras fases del acuerdo de paz en Gaza.

Saludo Sánchez Trump

Vídeo: Así fue el saludo entre Donald Trump y Pedro Sánchez en la cumbre de Egipto | Antena3 Noticas

Publicidad

Tania Taboada
Publicado:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha saludado por primera vez al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la recepción protocolaria en la cumbre para la paz en Gaza. El republicano ha ido estrechando la mano de la veintena de líderes internacionales que han acudido al balneario de Sharm el Sheij, en Egipto.

Ambos han esbozado una sonrisa para la fotografía en el que ha sido su primer saludo desde que Donald Trump ha llegado por segunda vez a la presidencia de Estados Unidos el pasado mes de enero.

El saludo ha sido más corto que el dedicado a algunos de los jefes de Estado o de Gobierno presentes en la cumbre.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 2' en Atresplayer.

La agenda de Trump en su visita a Israel: un viaje exprés con mucha carga simbólica

La agenda de Trump en su visita a Israel: un viaje exprés con mucha carga simbólica

Publicidad

Mundo

Saludo Sánchez Trump

Vídeo: Así fue el saludo entre Donald Trump y Pedro Sánchez en la cumbre de Egipto

Estalla un explosivo abandonado en Gaza

VÍDEO: Estalla un explosivo abandonado en Gaza mientras una familia buscaba entre los escombros de su vivienda

Evyatar David, rehén liberado

El rehén Evyatar David ya respira en libertad después de que Hamás mostrase un vídeo de él cavando su tumba

Trump
Internacional

Los minutos de ovación de Donald Trump, empañados por gritos de "terrorista" de varios diputados

Rehenes
Los rehenes

Quiénes son los 20 israelíes que Hamás libera: gemelos, un soldado y varios jóvenes del festival Supernova

Ascienden a más de 40 los muertos por lluvias torrenciales en varios estados de México
México

Aumentan a 47 el número de muertos por las lluvias torrenciales en México

La presidenta Sheinbaum cancela su agenda oficial para visitar las zonas afectadas que dejan importantes pérdida materiales y miles de damnificados en varios estados del país.

Viñeta 340
Viñeta gráfica

El 'mosqueo' de Donald Trump tras no recibir el Nobel de la Paz, en la viñeta gráfica de Alfredo Boto-Hervás

El Nobel de la Paz ha recaído en la opositora venezolana María Corina Machado.

José Antonio Gurpegui

José Antonio Gurpegui: "Me cuesta creer que Hamás vaya a entregar las armas y se vaya a disolver de buenas a primeras"

Donald Trump en Israel

Trump anuncia el fin del conflicto: "La guerra ha terminado"

Los rehenes abandonando la Franja de Gaza en vehículos de Cruz Roja

VÍDEO: Así abandonan los primeros rehenes israelíes liberados vivos la Franja de Gaza en los vehículos de Cruz Roja

Publicidad