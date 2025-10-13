Vídeo: Así fue el saludo entre Donald Trump y Pedro Sánchez en la cumbre de Egipto

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha saludado por primera vez al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la recepción protocolaria en la cumbre para la paz en Gaza. El republicano ha ido estrechando la mano de la veintena de líderes internacionales que han acudido al balneario de Sharm el Sheij, en Egipto.

Ambos han esbozado una sonrisa para la fotografía en el que ha sido su primer saludo desde que Donald Trump ha llegado por segunda vez a la presidencia de Estados Unidos el pasado mes de enero.

El saludo ha sido más corto que el dedicado a algunos de los jefes de Estado o de Gobierno presentes en la cumbre.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 2' en Atresplayer.