Tres policías muertos y 15 heridos tras la explosión de una casa: hay tres detenidos por asesinato premeditado

En un intento de ejecutar una orden de desalojo, una explosión en una casa de campo de Castel D’Azzano, provincia de Verona, ha dejado tres Carabineros muertos y al menos 15 efectivos heridos, entre los que se encuentran soldados, policías y bomberos, según el diario italiano 'Il Corre Della Serra'. Las autoridades locales han descrito como "un desenlace terrible e inesperado".

Las víctimas han sido identificadas como el Teniente de Encargo Especial Marco Piffari, el Carabinero Seleccionado Davide Bernardello y el Brigadier Jefe de Calificación Especial Valerio Daprà, todos ellos miembros de los Carabineros, que se encontraban realizando un operativo de desalojo en la vivienda, donde viven tres hermanos de unos 60 años, que han sido detenidos.

Según los primeros informes, los agentes se disponían a entrar al inmueble durante la madrugada de este martes, cuando una explosión derrumbó todo el edificio de dos plantas. "Nos encontramos ante una escena apocalíptica", ha apuntado el fiscal jefe de Verona, Raffaele Tito.

La vivienda estaba saturada de gas y la explosión se produjo una vez se abrió la puerta principal, detallan fuentes cercanas al diario 'Il Corre Della Serra'. En el interior había, al menos, unas cinco o seis bombonas. La explosión tuvo lugar en el primer piso.

El fiscal jefe explicó que se estaba ejecutando una orden de registro, en la que también se buscaban cócteles molotov. "Los Carabineros y la policía intentaron operar con la máxima seguridad y con todo el equipo necesario. Pero el resultado fue inesperado y muy doloroso", añadió.

Intentó quemarse vivo

No es la primera vez que los tres hermanos utilizan gas para evitar un desalojo. Ya ocurrió hace aproximadamente un año. cuando uno de ellos se roció con gasolina y amenazó con prenderse fuego. Esa tarde, fueron interrogados. Con el incidente de este martes, han sido detenidos y enfrentan cargos por asesinato premeditado, aclaró el juez.

La alcaldesa de Castel d'Azzano, comentó que continúan conmocionados por lo ocurrido, y expresa sus "más sinceras condolencias y cercanía a los Carabineros, a las familias de los tres soldados caídos y a todos sus compañeros heridos".

El suceso tuvo lugar a las 03:15 horas, según informó a 'Rainnews24' el teniente de alcalde Antonello Panuccio, en una casa de campo donde vivían los tres hermanos y "parece que tenían bombonas de gas almacenadas allí durante un tiempo y saturaron el ático para detonarlas".

"Sacrificaron sus vidas"

Mi primera ministra italiana, Giorgia Meloni, lamentó en 'X' la tragedia y extendió sus "mejores deseos a los heridos para una pronta recuperación y mi agradecimiento al personal sanitario y a todos aquellos que intervinieron con rapidez y profesionalidad".

Por su parte, el ministro de Defensa, Guido Crosetto, destacó que los Carabineros “sacrificaron sus vidas en el cumplimiento del debe", mientras que el presidente de la región del Véneto, Luca Zaia, lamentó que "nos enfrentamos a una auténtica tragedia, con un boletín de guerra, con tres Carabineros perdiendo la vida de esta manera".

El viceprimer ministro y líder del partido político Liga, Matteo Salvini, también se ha sumado a las condolencias y expresó en redes: "Una oración por los tres soldados fallecidos, un fuerte abrazo a sus familias y a todos los Carabineros".

