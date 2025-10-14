Martín Ovejero, experto en comunicación no verbal, sobre Trump: "Quien peor le caería sería Pedro Sánchez"

Donald Trump volvió a ser el centro de atención durante la 'cumbre de paz' en Gaza . Llegó tarde, pero aun así se erigió como anfitrión improvisado. Su sonrisa, su forma de saludar y sus comentarios dejaron material para los analistas. Entre ellos, José Luis Martín Ovejero, experto en comunicación no verbal, quien ha desgranado cada gesto del presidente estadounidense.

Uno de los momentos más destacados fue el saludo entre Trump y Pedro Sánchez. El gesto, de apenas quince segundos, ha dado para mucho análisis. "Cuando se acerca Pedro Sánchez hay que fijarse en la cara de Trump, en su labio, transmite desprecio. ¿Qué significa el desprecio? Superioridad", explica Martín Ovejero.

El experto destaca además el detalle de "los toquecitos y las palmaditas que le da en la mano. El superior suele dar palmadas al inferior". Según su análisis, en ese breve gesto se refleja una relación de poder desigual y una evidente falta de simpatía.

Macron y la "batalla de tactos"

El encuentro con Emmanuel Macron también tuvo lectura. "En el caso de Macron, el apretón dura más, pero hay varios cambios de movimiento. Ambos saben que quien más toca más manda, y los dos entran en esa batalla de tactos", detalla Ovejero.

El francés respondió al estilo de Trump con gestos con los que buscaba equilibrar el terreno, prolongando el saludo y variando la presión. “Es un pulso simbólico”, resume el analista.

El comentario a Meloni

El trato hacia la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, fue muy distinto. Trump bromeó con ella durante el encuentro: "Cuando usas la palabra bonita en Estados Unidos es el fin de tu carrera política, pero en este caso me arriesgaré. No te molesta que te llame bonita, ¿verdad?", dijo Trump.

Para Martín Ovejero, la reacción de Meloni fue significativa: "Cuando ella escucha que la llama bonita no se enfada, no le repugna, no lo desprecia". El experto apunta a un patrón distinto en el trato hacia las mujeres. "Por lo menos en este caso, no ha llamado bonitos a los hombres", señala.

"Aquí hay gente que me cae mal"

La rueda de prensa posterior dejó otra frase destacada del presidente estadounidense: "Aquí hay gente que me cae mal, no descubriréis quiénes son".

Martín Ovejero lo tiene claro: "Quien peor le caería sería Pedro Sánchez porque he visto desprecio, una mayor distancia también y he visto esos tirones y palmaditas en la mano".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.