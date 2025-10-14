"A los 17 años puedes aprender a conducir y comenzar a donar sangre", la nueva campaña en Reino Unido para conseguir donantes

Sacarse el carnet de conducir puede salvar vidas. Es el mensaje que las autoridades británicas han lanzado en su búsqueda desesperada de donantes de sangre. Esta nueva campaña animará a quienes solicitan la licencia de conducir, a convertirse en donantes con un sencillo gesto: hacer click en un enlace que recibirán en su correo electrónico.

El gobierno estima que la campaña tendrá un gran impacto y podrá ser vista por millones de personas cada año. El Servicio Nacional de Salud busca así hacer una llamamiento directo a los jóvenes, ya que más de la mitad de los donantes de sangre regulares tienen más de 45 años.

Las personas pueden donar sangre a partir de los 17 años y registrarse a partir de los 16 años.

Según Tim Moss, Dtor. de la Agencia de Licencias de Conductores y Vehículos (DVLA), su organización está "en una posición única para ayudar a crear conciencia", ya que maneja millones de solicitudes de licencias de conducir cada año. Las autoridades esperan repetir el éxito de 1994 cuando la solicitud de licencia de conducir incluía una opción para unirse al registro de donantes de órganos. Alrededor del 70% de las personas inscritas en el registro lo hicieron a través de este aviso, según NHSBT.

Ahora los hospitales ingleses necesitan 5.000 donaciones de sangre diarias para tratar a pacientes con una amplia variedad de afecciones, incluidas lesiones traumáticas, partos, trastornos sanguíneos y tratamientos contra el cáncer.

Ante la escasez de sangre las autoridades emitieron una alerta ámbar

A principios de año, el NHS ya advirtió de que enfrentaba a una escasez de sangre "desafiante" e hizo un llamamiento para que se presentaran 200.000 nuevos donantes con los que poder mantener un suministro seguro y fiable. La preocupación por las reservas de sangre llevó al servicio de salud a emitir una "alerta ámbar", lo que significa que los suministros se estaban agotando lo suficiente como para tener un impacto en el tratamiento de los pacientes.

De hecho según registros de NHS Blood and Transplant (NHSBT), el organismo que supervisa el sistema de donación de sangre de Inglaterra, el número de donantes regulares debería aumentar de alrededor de 800,000 a más de un millón para mantener un suministro seguro y confiable.

