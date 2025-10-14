Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Reino Unido

"A los 17 años puedes aprender a conducir y comenzar a donar sangre", la nueva campaña en Reino Unido para conseguir donantes

Los hospitales del país necesitan urgentemente nuevos donantes de sangre para asegurar el suministro a los pacientes. Más de la mitad de los donantes de sangre regulares tienen más de 45 años por lo que esta campaña está especialmente destinada a los más jóvenes.

Entrada del hospital de Chester, en Reino Unido

Entrada del hospital de Chester, en Reino UnidoGoogle Maps

Publicidad

Susana Román
Publicado:

Sacarse el carnet de conducir puede salvar vidas. Es el mensaje que las autoridades británicas han lanzado en su búsqueda desesperada de donantes de sangre. Esta nueva campaña animará a quienes solicitan la licencia de conducir, a convertirse en donantes con un sencillo gesto: hacer click en un enlace que recibirán en su correo electrónico.

El gobierno estima que la campaña tendrá un gran impacto y podrá ser vista por millones de personas cada año. El Servicio Nacional de Salud busca así hacer una llamamiento directo a los jóvenes, ya que más de la mitad de los donantes de sangre regulares tienen más de 45 años.

Las personas pueden donar sangre a partir de los 17 años y registrarse a partir de los 16 años.

Según Tim Moss, Dtor. de la Agencia de Licencias de Conductores y Vehículos (DVLA), su organización está "en una posición única para ayudar a crear conciencia", ya que maneja millones de solicitudes de licencias de conducir cada año. Las autoridades esperan repetir el éxito de 1994 cuando la solicitud de licencia de conducir incluía una opción para unirse al registro de donantes de órganos. Alrededor del 70% de las personas inscritas en el registro lo hicieron a través de este aviso, según NHSBT.

Ahora los hospitales ingleses necesitan 5.000 donaciones de sangre diarias para tratar a pacientes con una amplia variedad de afecciones, incluidas lesiones traumáticas, partos, trastornos sanguíneos y tratamientos contra el cáncer.

Ante la escasez de sangre las autoridades emitieron una alerta ámbar

A principios de año, el NHS ya advirtió de que enfrentaba a una escasez de sangre "desafiante" e hizo un llamamiento para que se presentaran 200.000 nuevos donantes con los que poder mantener un suministro seguro y fiable. La preocupación por las reservas de sangre llevó al servicio de salud a emitir una "alerta ámbar", lo que significa que los suministros se estaban agotando lo suficiente como para tener un impacto en el tratamiento de los pacientes.

De hecho según registros de NHS Blood and Transplant (NHSBT), el organismo que supervisa el sistema de donación de sangre de Inglaterra, el número de donantes regulares debería aumentar de alrededor de 800,000 a más de un millón para mantener un suministro seguro y confiable.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Trump pregunta a Sánchez por el gasto en defensa: "¿Estáis trabajando con el tema del PIB?"

Sánchez y Trump se saludan con normalidad una semana después de pedir expulsar a España de la OTAN

Publicidad

Mundo

Nuevo ataque de Rusia sobre Kiev

La inteligencia alemana avisa de un posible ataque ruso en los próximos cuatro años

Elecciones en Alemania

Alemania permitirá a los jubilados ganar hasta 2.000 euros al mes libres de impuestos

Entrada del hospital de Chester, en Reino Unido

"A los 17 años puedes aprender a conducir y comenzar a donar sangre", la nueva campaña en Reino Unido para conseguir donantes

Tres carabineris muertos y 15 heridos tras la explosión de una casa: hay tres detenidos por asesinato premeditado
Explosión

Tres policías muertos y 15 heridos tras la explosión de una casa: hay tres detenidos por asesinato premeditado

Kostya Kudo
Redes sociales

Encuentran muerto de un tiro en la cabeza al cripto influencer Kostya Kudo junto a un arma en su Lamborghini

José Antonio Gurpegui
Entrevista

José Antonio Gurpegui, sobre el saludo entre Trump y Sánchez: "Las dos palmaditas no lo hace con todo el mundo"

El director del Instituto Franklin y profesor en la Universidad de Alcalá califica el encuentro entre Trump y Sánchez como positivo.

Rehenes vuelven a casa
El reencuentro

Vídeo: Así ha sido el reencuentro de las familias con los 20 rehenes liberados por Hamás: "Han vuelto a casa"

Abrazos, lágrimas y una frase que lo resume todo: “Nadie está más feliz que yo de volver con ustedes”.

Donald Trump.

La sorprendente afirmación de Donald Trump sobre los líderes de la OTAN: "Algunos no ma caen bien para nada pero no descubriréis quiénes son"

Sánchez y Trump se saludan con normalidad una semana después de pedir expulsar a España de la OTAN

Trump pregunta a Sánchez por el gasto en defensa: "¿Estáis trabajando con el tema del PIB?"

El ex presidente francés, Nicolas Sarkozy.

Nicolas Sarkozy ingresará en prisión el 21 de octubre por el caso de financiación libia

Publicidad