Una mujer llama al teléfono de emergencias minutos antes de su asesinato: quedan registrados sus gritos

Denise Amber Lee, una mujer de 21 años, debería haber estado en casa cuidando a sus dos hijos pequeños: Noah, de dos años, y Adam, de tan solo seis meses. No obstante, cuando su marido Nathan volvió a su casa después del trabajo, sus hijos estaban solos y no encontraba a su esposa.

Horas más tarde, Lee hizo una inquietante llamada al teléfono de emergencias del 911 en la que insinuaba su preocupante paradero. La joven apenas podía hablar y estaba luchando por recuperar el aliento cuando pidió a otra persona que la dejara ir ya que "solo quería volver a ver a su familia".

Tras las investigaciones, se descubrió que Lee estaba haciendo la llamada al 911 desde el coche de su agresor y que también, estaba utilizando el teléfono del mismo.

Denise Lee llamó al 911 desde el móvil de su secuestrador

Durante la tarde del secuestro de Lee, Michael King fue visto por un vecino "dando vueltas lentamente" alrededor de la casa de Denise con un coche Chevrolet del año 1994. Supuestamente, King sacó a Lee de su casa en Florida y le llevó a la casa de su primo entre las 17.30 y las 18.00 horas. Allí, King pidió a su pariente una pala, un bidón de gasolina y una linterna, tal y como han podido confirmar varios documentos judiciales.

Mientras el secuestrador se preparaba para irse, su primo escuchó una voz que decía: "Llamen a la policía". Al escucharlo, el primo de King le preguntó y el secuestrador le dijo que "no se preocupara por eso". Alrededor de las 18:14 horas, Lee llamó al 911 y se le escucha decir su nombre además de la petición de volver con su familia.

Desgraciadamente, Lee nunca pudo volver con su familia. King le agredió sexualmente, le disparó y mató a Lee. Posteriormente, arrojó su cuerpo en una tumba poco profunda situada en un descampado.

Tal y como aseguró el subjefe del Departamento de Policía de North Port, Chris Morales, supieron que Lee estaba secuestrada por el contenido de esa llamada. A medida que avanzaba la conversación, continuaban las súplicas de clemencia de la joven y de fondo, se oía la voz de su secuestrador.

El anterior sheriff del condado de Charlotte, Bill Cameron, fue el encargado de reproducir la llamada al 911 al padre de Lee. Cuando el padre de Lee escuchó la voz de su hija, aseguró que "era ella" y describió su muerte como un momento "difícil de afrontar".

Los agentes no lograron rastrear la llamada que realizó Lee desde el móvil del secuestrador

A pesar de pedir de forma desesperada que la rescatasen, las autoridades no pudieron rastrear la señal del teléfono de la joven de 21 años en tiempo real. La Policía consiguió identificar a King como el asesino después de encontrar varios mechones de cabello y algunas pertenencias de Lee cerca de la escena del crimen.

Tras la identificación, King fue sentenciado a muerte por un jurado y actualmente, se encuentra en prisión.

