¿Alto el fuego en riesgo? El ejército israelí mata a varios palestinos por "cruzar la línea amarilla"

Al menos cinco palestinos murieron este martes en ataques del Ejército israelí en el este y sur de la Franja de Gaza, según fuentes locales. Los incidentes ocurrieron apenas dos días después del inicio del alto el fuego pactado con mediación de Estados Unidos.

Fuentes médicas palestinas informaron de que varios drones israelíes abrieron fuego contra un grupo de personas que intentaba regresar a sus viviendas destruidas en el barrio de Shujaia, en el este de Gaza. Cuatro de ellas murieron en el acto, mientras inspeccionaban lo que quedaba de sus casas.

El ataque tuvo lugar en una zona que debía estar bajo calma tras el repliegue parcial del ejército israelí. Sin embargo, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) aseguran que las víctimas "cruzaron la línea amarilla", el límite hasta el que se retiraron sus tropas tras la entrada en vigor del alto el fuego.

El alto el fuego, vigente desde el domingo, forma parte de la primera fase de la propuesta presentada por el presidente estadounidense Donald Trump. El plan contempla el cese de hostilidades, la liberación de rehenes israelíes y la excarcelación de prisioneros palestinos.

Israel justifica la acción

En un comunicado, el ejército israelí explicó que los soldados "advirtieron a los sospechosos" para que se alejaran, pero que "continuaron avanzando hacia las posiciones militares". Según la versión oficial, los uniformados abrieron fuego "para eliminar la amenaza".

Las autoridades israelíes recalcaron que los civiles no llegaron a entrar en ningún puesto de control, pero insistieron en que cualquier acercamiento a zonas bajo control militar supone una "violación del acuerdo".

Las FDI han pedido a la población gazatí que respete las restricciones y evite aproximarse a áreas donde aún hay tropas desplegadas. Israel mantiene su presencia en más del 50% del territorio de la Franja, zonas que considera "cerradas" y de acceso prohibido.

Nuevos ataques en el sur

En otro incidente, al menos una persona murió en un ataque con dron contra la localidad de Al Fajari, al este de Jan Yunis. Por el momento, el ejército israelí no ha emitido una versión oficial sobre este bombardeo.

Hamás ha condenado los ataques y acusa a Israel de "violar el acuerdo de alto el fuego". El portavoz del grupo, Hazem Qasem, ha pedido a los mediadores internacionales que "impidan que la ocupación eluda sus compromisos y reanude la agresión".

