Se hace pasar por ciego durante más de 50 años para cobrar ayudas en Italia

El hombre, de 70 años, estuvo cobrando la prestación por discapacidad visual total desde 1972. Fue descubierto por la policía italiana comprando fruta y haciendo jardinería con herramientas peligrosas sin apoyo y con "total normalidad", han destacado los agentes

Hombre ciego

Hombre ciegoImagen creada con Inteligencia Artificial

Eider Pascual
Publicado:

La policía italiana ha denunciado a un anciano de 70 años por hacerse pasar por ciego durante más de 50 años. Su objetivo era cobrar esas ayudas, de más de un millón de euros, por una discapacidad visual total, una prestación que estuvo recibiendo desde 1972. Los agentes de la Guardia de Finanzas estuvieron investigándole en un periodo de dos meses hasta que descubrieron su artimaña.

Durante una inspección fiscal se descubrieron más de 200.000 euros en ingresos ilícitos por cinco años.

Pillado 'infraganti' mientras realizaba tareas con total normalidad

El presunto estafador de la ciudad italiana Vicenza fue seguido por la policía y grabado durante la realización de diferentes tareas, que en este caso, estaban llevadas a cabo con total normalidad teniendo en cuenta su supuesta ceguera completa. Los agentes descubrieron al anciano comprando frutas y verduras y realizando labores de jardinería con herramientas peligrosas sin ningún tipo de ayuda.

El hombre acudía al mercado y escogía la fruta de manera "totalmente autónoma", ha declarado la policía, mientras examinaba cada detalle de los alimentos antes de comprarlos. El presunto estafador también pagaba con dinero en efectivo. Durante su seguimiento, los agentes italianos vieron cómo sacaba el dinero de su propio bolso.

"El septuagenario solía acudir al mercado municipal para comprar de forma totalmente autónoma, pagando en efectivo y examinando cuidadosamente los productos", ha detallado la Guardia de Finanzas con la búsqueda de pruebas.

Tras las investigaciones pertinentes, la Fiscalía decidió procesar al anciano por un delito de estafa contra el Estado y se ordenó la suspensión de manera inmediata de las ayudas que recibía.

