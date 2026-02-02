Trump carga contra el presentador de los Grammy tras vincularle con Epstein: "Le sacaré el dinero a este pobre perdedor, ¡prepárate!"

Donald Trump no dudó en cargar y amenazar a Trevor Noah, presentador de los Grammy, con denunciarle después de que este hiciera un chiste en el que dijo que el presidente y Bill Clinton "pasaron tiempo en la isla de Epstein". En el mensaje de Trump define a Noah como "pobre, patético sin talento y tonto maestro de ceremonias", además de amenazarle con denunciarle: "Enviaré a mis abogados e intentaré sacarle bastante dinero".

El líder republicano se pronunció en 'Truth Social' tras una gala en la que tanto él como su política migratoria fueron duramente criticadas por la mayoría de los allí presentes, mención especial a Bad Bunny, que en su discurso como ganador del mejor álbum del año reclamó que "no somos salvajes, no somos animales, somos humanos y somos americanos", refiriéndose a los ciudadanos extranjeros que viven en Estados Unidos.

"Noah es casi tan malo como Jimmy Kimmel"

"¡Los premios Grammy son LOS PEORES, prácticamente imposibles de ver! CBS tiene suerte de no tener esta basura ensuciando sus emisiones por más tiempo. El presentador, Trevor Noah, sea quien sea, es casi tan malo como Jimmy Kimmel en los Premios de la Academia de bajas audiencias", empezó diciendo el americano en su mensaje.

"Es un pobre, patético sin talento, tonto maestro de ceremonias, le enviaré a mis abogados para sacarle bastante dinero"

Después, siguió atacando al presentador: "Él dijo, incorrectamente sobre mí, que Donald Trump y Bill Clinton pasaron tiempo en la isla de Epstein. ¡¡¡Mentira!!! No puedo hablar por Bill, pero yo nunca he estado en la isla de Epstein, ni cerca de allí, y hasta la declaración falsa y difamatoria de esta noche, nunca se me había acusado de estar allí, ni siquiera por los medios de noticias falsas. Noah, un perdedor total, más vale que ponga sus hechos en orden, y rápido. Parece que enviaré a mis abogados para demandar a este pobre, patético, sin talento, tonto maestro de ceremonias, y sacarle bastante dinero. Pregunten al pequeño George Slopadopolus, y a otros, cómo terminó todo eso. ¡Pregunten también a CBS! Prepárate Noah, ¡me voy a divertir contigo!", sentenció.

"Trump quiere Groenlandia, algo que tiene sentido porque desde que no está Epstein necesita una nueva isla para quedar con Bill Clinton"

En general, no es la primera, la segunda ni la tercera que vez que el mundo del espectáculo y Donald Trump chocan fuertemente, aunque esta vez la novedad es que las consecuencias pueden ser más serias al haber una referencia directa del presidente con Epstein: "Trump quiere Groenlandia, algo que tiene sentido porque desde que no está Epstein necesita una nueva isla para quedar con Bill Clinton", llegó a decir Noah.

La mayoría de artistas dejaron caer su inconformidad con las políticas migratorias de Trump, especialmente Bad Bunny, que además aseguró que lo único que trae consigo el odio es "más odio". "Lo único más poderoso que el odio es el amor, entonces, por favor, necesitamos ser diferentes. Si peleamos tenemos que hacerlo con amor, nosotros no los odiamos, amamos a nuestra gente ya nuestra familia, no lo olviden", finalizó.

