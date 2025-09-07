Kristin Cabot, la mujer pillada en la 'kiss cam' de Coldplay con el CEO de Astronomer, pide el divorcio

El episodio ocurrió el 16 de julio, durante un concierto de Coldplay en Massachusetts. La 'kiss-cam' del show grabó a Kristin Cabot junto al entonces CEO de Astronomer, Andy Byron, una escena que rápidamente se volvió viral: él la abrazaba por detrás y ella reaccionaba nerviosa al verse en la pantalla gigante.

El vídeo, lejos de pasar desapercibido, desató especulaciones de una relación extramatrimonial. Las redes no tardaron en señalar que ambos estaban casados: Kristin con Andrew Cabot, empresario del ron 'Privateer Rum', y Byron con Megan Kerrigan Byron. La polémica terminó impactando de lleno en la empresa Astronomer. Primero renunció Byron como director ejecutivo y pocos días después, la propia Kristin abandonó la compañía.

Según documentos obtenidos por 'Daily Mail', la exdirectora de Recursos Humanos de Astronomer formalizó el trámite de divorcio de su marido, Andrew Cabot, el pasado 13 de agosto en Portsmouth, New Hampshire. Ni ella ni Andrew se han pronunciado públicamente sobre la decisión, que llega tras semanas de rumores sobre el estado de su matrimonio.

Un matrimonio ya en crisis

De acuerdo con el Daily Mail, el divorcio no pilló por sorpresa a los más cercanos. Personas del entorno señalaron que la relación ya atravesaba problemas previos, aunque la exposición mediática terminó acelerando la ruptura. Incluso Julia Cabot, exesposa de Andrew, contó que le escribió después del escándalo y él le respondió tajante: "Su vida no tiene nada que ver conmigo, nos estamos separando". Julia también añadió que Andrew estaba muy lejos de ser "el esposo ideal", y que muchos de su entorno cuando se enteraron del escándalo lo catalogaron como "karma".

Además de lo sentimental, el proceso de divorcio podría tener un fuerte impacto financiero. Kristin y Andrew compraron en marzo una casa en la costa de New England valorada en 2,2 millones de dólares, lo que complica la división de bienes. Julia, en su divorcio de 2018, ya obtuvo una compensación millonaria que incluyo un millón de dólares, una mansión y un coche de lujo.

