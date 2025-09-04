Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Muere un niño de 5 años y otro hospitalizado al tomar paracetamol caducado

El pequeño convulsionó después de que en su casa le dieran paracetamol de 500 mg "de producción extranjera" y caducado en 2020.

Imagen de archivo de unas camas de hospital

Luis Alcantud
Publicado:

Un niño de cinco años ha muerto tras consumir paracetamol caducado. Otro de 11 años se encuentra hospitalizado. Ha ocurrido en la provincia de Santiago de Cuba. Así lo ha informado este jueves el Ministerio de Salud Pública cubano. El pequeño convulsionó después de que en su casa le dieran paracetamol de 500 mg "de producción extranjera" y caducado en 2020, según consta en una nota divulgada el miércoles en el diario local Sierra Maestra.

El niño llegó dos días antes de morir al hospital del municipio Songo-La Maya. Las autoridades sanitarias explicaron que al hablar con los familiares conocieron que otro niño de 11 años de la misma casa tenía síntomas similares porque también consumió el paracetamol caducado.

Este segundo niño acudió al centro médico con "evidente deterioro de su estado de salud y confirmación del consumo del medicamento señalado". Ahora permanece hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos, pero se encuentra "recuperado, estable y bajo observación".

Desde el Ministerio investigan lo ocurrido y piden "reforzar las medidas de seguridad en el manejo de productos farmacéuticos en el hogar". "El fatídico suceso genera un llamado de atención sobre la importancia de fortalecer la educación sanitaria en las comunidades, y promover el acceso seguro a medicamentos en condiciones adecuadas", alertan.

Cuba sufre desde hace años una crisis de desabastecimiento de medicamentos, medicina y combustible. También sufre apagones casi diarios por toda la isla, especialmente en el este del país. Esto se suma al deterioro del poder adquisitivo, una inflación persistente y la dolarización parcial de su economía.

Las despensas en farmacias y hospitales del país caribeño carecen regularmente de múltiples medicamentos, algunos de ellos básicos y otros para tratamientos crónicos, lo que muchas veces lleva a los cubanos al mercado informal pese a que la venta de medicinas entre particulares es ilegal. Además, existen los intercambios personales -hay grupos de WhatsApp y Telegram exclusivos para el trueque de medicinas en Cuba- de redes colaborativas organizadas por emigrantes cubanos en España o Estados Unidos para reunir fármacos y enviarlos a través de particulares a la isla.

Una caja de paracetamol, un antibiótico, un anticoagulante o un tubo de crema antifúngica se comercializan a hasta a diez veces su precio de venta en el país de origen en grupos de Facebook o páginas web. El Gobierno culpa a las sanciones económicas de Estados Unidos, que encarecen la adquisición de fármacos, tecnologías, materias primas o equipos en el exterior, obstaculiza las transacciones con terceros países y dificulta el acceso a la financiación externa para investigación y desarrollo, entre otros perjuicios.

