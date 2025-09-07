Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Rusia golpea por primera vez la sede del Gobierno en Kiev: al menos tres muertos en un ataque récord de drones

Moscú lanza más de 800 aparatos kamikaze y una docena de misiles; entre las víctimas figuran un bebé y una joven, según las autoridades ucranianas.

Celia de Santiago
Actualizado:
Publicado:

Ucrania ha amanecido con uno de los bombardeos más intensos en lo que va de guerra: un ataque combinado que, por primera vez, alcanzó la sede del Gobierno en la capital. Los servicios de emergencias confirman al menos tres fallecidos y 18 heridos en Kiev. Entre las víctimas mortales, según fuentes locales, hay un bebé y una mujer joven.

El parte preliminar del Mando de la Fuerza Aérea ucraniana cifra la andanada en 805 drones suicidas tipo Shahed y drones señuelo, lanzados desde territorio ruso y desde la península de Crimea, ocupada por Moscú.

A ese enjambre se sumaron nueve misiles de crucero Iskander-K y cuatro misiles balísticos Iskander-M/KN-23. La escala supera el récord de julio, más de 740 drones, y eleva el listón de una ofensiva sostenida que busca saturar la defensa antiaérea ucraniana.

Interceptaciones y daños en la capital

Las defensas ucranianas aseguran haber derribado 747 drones y cuatro misiles de crucero Iskander-K. Aun así, el impacto sobre Kiev fue inequívoco: el complejo gubernamental quedó bajo ataque por primera vez desde el inicio de la invasión, con daños materiales aún por evaluar y varias zonas del centro acordonadas para trabajos de rescate y peritaje.

El ministro de Exteriores, Andrí Sibiga, subrayó en X que es la primera vez que Rusia emplea tal volumen de drones en un único asalto y calificó la ofensiva de escalada cínica, máxime cuando el presidente de EE. UU., Donald Trump, intenta mediar para un alto el fuego. En paralelo, Volodímir Zelenski descarta viajar a Moscú y ha reiterado que Putin "puede ir a Kiev", en referencia a su exigencia de negociar sin renuncias a la soberanía ucraniana.

El Gobierno ucraniano trabaja en el restablecimiento de servicios esenciales y en la evaluación estructural de los edificios alcanzados, mientras el mando militar alerta de que podrían repetirse ataques similares "en los próximos días" si Rusia mantiene la presión y no hay avances en la entrega de rehenes y el desarme de Hamás, argumento con el que Moscú justificó la operación nocturna.

