Donald Trump despliega diez aviones de combate a Puerto Rico para combatir el narcotráfico

El Gobierno de Donald Trump ha ordenado el despliegue de diez aviones de combate F-35 a Puerto Rico. El envío de más aviones incrementa la numerosa presencia militar estadounidense en el sur del Caribe, tras los despliegues de los últimos días.

Estos avanzados aviones de combate se van a sumar a la ya numerosa presencia militar estadounidense en el Caribe Sur, mientras el presidente Donald Trump cumple su promesa de reprimir a los grupos a los que culpa de introducir drogas en el país.

Tal y como declaró Trump, "miles de millones de dólares en drogas están llegando a Estados Unidos desde Venezuela" y confirma que va a mantener su cruzada contra el narcotráfico. Asimismo, Trump ha acusado a Nicolás Maduro de liderar uno de los grandes cárteles de la droga que operan en esa zona.

La respuesta de Nicolás Maduro

El presidente venezolano niega estas acusaciones y asegura que "no es verdad lo que están diciendo de Venezuela".

Desde Caracas, también acusan al líder estadounidense de intentar derrocar al régimen chavista con la excusa de luchar contra el narcotráfico. Asimismo, instan al Gobierno de Estados Unidos a "abandonar su plan de un cambio de régimen violento en Venezuela".

Ante la presión militar estadounidense, Maduro ha decidido llamar a las armas a todo el país para defender a la patria. Según fuentes del Gobierno venezolano, ya se han movilizado a más de ocho millones de milicianos voluntarios.

Sigue aumentado la presión militar de Estados Unidos

La noticia de que se enviaban más aviones se produjo tan solo horas después de que el Pentágono acusara a Venezuela de un vuelto "provocativo" de aviones de combate sobre un buque de guerra de la Armada estadounidense.

También se da tres días después de que fuerzas estadounidenses atacaran un barco que, según Trump, transportaba "cantidades masivas de drogas" desde Venezuela, causando la muerte de 11 personas en aguas internacionales.

Las fuentes, que son anónimas, dijeron que los 10 aviones de combate están siendo enviados para realizar operaciones contra organizaciones designadas como narco terroristas que operan en el sur del Caribe.

El Pentágono acusa a Venezuela de sobrevolar un buque de guerra estadounidense

Dos aviones de combate F-16 venezolanos sobrevolaron el destructor de la Armada estadounidense USS Jason Dunham, en el Caribe, el jueves 4 de septiembre, según un funcionario estadounidense citado por Reuters.

Tal y como declaró el Pentágono, "dos aeronaves militares del régimen de Maduro volaron cerca de un buque de la Armada de Estados Unidos en aguas internacionales". Para el Pentágono, este hecho fue un "acto altamente provocador".

Tras este suceso, recomendaron "encarecidamente al cártel que gobierna Venezuela que no realice ningún otro esfuerzo para obstruir, disuadir o interferir con las operaciones antinarcóticos y antiterroristas llevadas a cabo por el Ejército estadounidense".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com