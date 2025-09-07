Carlo Acutis ya es el primer santo milenial

Alrededor de las 10.30 horas de la mañana, desde la Plaza de San Pedro del Vaticano, el Papa León XIV ha pronunciado la fórmula en latín con la que la Iglesia católica reconoce oficialmente santa a una persona.

Ante al menos 70.000 católicos presentes en la plaza y cientos de miles de personas que han seguido la ceremonia por televisión, el Papa León XIV ha canonizado a Carlo Acutis, fallecido en 2006 a los 15 años y cuya figura ha atraído una enorme devoción en los últimos años. También ha canonizado a Pier Giorgio Frassati, fallecido a los 24 años en 1925, y es recordado por su compromiso social y su entrega a los pobres.

La ceremonia en la plaza de San Pedro ha comenzado muy temprano para decenas de miles de personas, que desde las 6:30 de la mañana hacían fila para entrar. Mientras muchos tomaban asiento, otros observaban los tapices con el rostro de los dos nuevos santos que colgaban de los balcones de la basílica. Además, en las primeras filas de la plaza han estado presentes todos los familiares de Acutis y su madre, Antonia Salzano, fue la encargada de llevar al altar el relicario con un fragmento del corazón de su hijo.

Poco tiempo después de haber comenzado la ceremonia, el cardenal Marcello Semeraro ha leído al Papa una breve biografía de los nuevos santos y ha solicitado formalmente que proceda a la canonización. El cardenal Semeraro ha presentado a Acutis como "el primer santo milenial" y de Pier Giorgio Frassati ha destacado que "se implicó en la política en tiempo de fuertes tensiones sociales, defendiendo la libertad de pensamiento y de expresión".

Después de haber escuchado al cardenal, se ha entonado la letanía de los santos para invocar su ayuda antes de dar el paso definitivo. Después, el Papa ha pronunciado la fórmula y cuando han sido declarados santos, han sido incensadas sus reliquias. En el caso de Acutis, la reliquia fue un fragmento de su corazón y en el caso de Frassati, un fragmento de lana de un jersey que utilizaba para sus excursiones.

El Papa pide a los jóvenes que no malgasten su vida

Durante la ceremonia de canonización, el papa León XIV ha pedido a los jóvenes que no malgasten su vida. Tal y como ha afirmado, "los santos Pier Giorgio Frassati y Carlo Acutis son una invitación para todos nosotros, sobre todo para los más jóvenes, a no malgastar la vida, sino a orientarla hacia lo alto y hacer de ella una obra maestra".

Asimismo, ha agregado que "estamos llamados a imitar para disfrutar la vida al máximo e ir al encuentro del Señor en la fiesta del cielo".

A esta ceremonia han acudido fieles de todo el mundo, sobre todo muchos jóvenes devotos de Acutis que portaban estampitas de la imagen del joven. Según el pontífice estadounidense, "Pier Giorgio y Carlo cultivaron el amor a Dios y a los hermanos a través de la Santa Misa diaria, la oración y la adoración eucarística".

También León XIV ha destacado que ambos "tenían una gran devoción por los santos y por la Virgen María" y que incluso, "cuando los aquejó la enfermedad, no los detuvo ni les impidió amar y bendecir a Dios".

