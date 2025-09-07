Dimite el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, tras la derrota electoral y la presión de su partido

El primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba, ha anunciado este domingo su dimisión después de semanas de presión interna dentro de su formación, el Partido Liberal Demócrata (PLD), y después de la dura derrota sufrida en las elecciones parlamentarias de julio, en las que la coalición gobernante perdió la mayoría en la Cámara Alta.

En una rueda de prensa emitida en televisión, Ishiba explicaba que "ahora es el momento oportuno" para dar un paso a un lado, ya que las negociaciones arancelarias con Estados Unidosavanzan y considera necesario "abrir el camino a la próxima generación", según informaciones del diario 'The Japan Times' y recogidas por Europa Press.

El dirigente, que asumió el cargo en octubre, se había resistido durante más de un mes a las peticiones de renuncia de gran parte de los miembros de su partido, por miedo a que su salida abriera un vacío político en un momento delicado para el país.

La decisión se produce un día antes de que el PLD celebrara una reunión clave para decidir si adelantaba la elección de un nuevo líder, lo que habría supuesto en la práctica una moción de censura contra Ishiba. Él mismo adelantó que pondrá en marcha un proceso de votación interna para elegir a su sucesor y que "cumplirá con su deber hasta que la formación elija a su nuevo líder".

Un gobierno debilitado por las urnas

La derrota de julio en la Cámara Alta (248 escaños en total) dejó al PLD sin la mayoría, lo que se sumó a una pérdida previa en la Cámara Baja. La falta de respaldo parlamentario y las divisiones internas habían dejado al Ejecutivo de Ishiba en una situación de debilidad que hacía difícil la gobernanza. Con la renuncia, el PLD se prepara para iniciar una nueva etapa con un liderazgo renovado.

