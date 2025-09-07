Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Primer ministro japonés

Dimite el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, tras la derrota electoral y la presión de su partido

El líder del Partido Liberal Demócrata anuncia que deja el cargo después de perder la mayoría parlamentaria frente a las crecientes divisiones internas.

Dimite el primer ministro japon&eacute;s, Shigeru Ishiba, tras la derrota electoral y la presi&oacute;n de su partido

Dimite el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, tras la derrota electoral y la presión de su partidoEuropa Press

Publicidad

Paula Hidalgo
Publicado:

El primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba, ha anunciado este domingo su dimisión después de semanas de presión interna dentro de su formación, el Partido Liberal Demócrata (PLD), y después de la dura derrota sufrida en las elecciones parlamentarias de julio, en las que la coalición gobernante perdió la mayoría en la Cámara Alta.

En una rueda de prensa emitida en televisión, Ishiba explicaba que "ahora es el momento oportuno" para dar un paso a un lado, ya que las negociaciones arancelarias con Estados Unidosavanzan y considera necesario "abrir el camino a la próxima generación", según informaciones del diario 'The Japan Times' y recogidas por Europa Press.

El dirigente, que asumió el cargo en octubre, se había resistido durante más de un mes a las peticiones de renuncia de gran parte de los miembros de su partido, por miedo a que su salida abriera un vacío político en un momento delicado para el país.

La decisión se produce un día antes de que el PLD celebrara una reunión clave para decidir si adelantaba la elección de un nuevo líder, lo que habría supuesto en la práctica una moción de censura contra Ishiba. Él mismo adelantó que pondrá en marcha un proceso de votación interna para elegir a su sucesor y que "cumplirá con su deber hasta que la formación elija a su nuevo líder".

Un gobierno debilitado por las urnas

La derrota de julio en la Cámara Alta (248 escaños en total) dejó al PLD sin la mayoría, lo que se sumó a una pérdida previa en la Cámara Baja. La falta de respaldo parlamentario y las divisiones internas habían dejado al Ejecutivo de Ishiba en una situación de debilidad que hacía difícil la gobernanza. Con la renuncia, el PLD se prepara para iniciar una nueva etapa con un liderazgo renovado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

VÍDEO: El momento en el que Israel bombardea un rascacielos en Gaza

Conflicto en Gaza

Publicidad

Mundo

Imagen del accidente del funicular en Lisboa.

La rotura del cable subterráneo que unía los dos vagones: La principal causa del accidente del funicular de Lisboa

Dimite el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, tras la derrota electoral y la presión de su partido

Dimite el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, tras la derrota electoral y la presión de su partido

Rusia bombardea la sede del Gobierno en Kiev

Rusia golpea por primera vez la sede del Gobierno en Kiev: al menos tres muertos en un ataque récord de drones

¿El último emperador de Japón? Hisahito, príncipe heredero reabre el debate sobre el posible fin de la dinastía
Dinastía japonesa

¿El último emperador de Japón? Hisahito, príncipe heredero, reabre el debate sobre el posible fin de la dinastía

La Policía británica detiene a manifestantes que apoyan al grupo proscrito Palestine Action.
Manifestaciones Palestina

Disturbios y 150 detenidos durante la protesta a favor de la organización Palestine Action en Londres

Giorgio Armani
Giorgio Armani

Velatorio de Giorgio Armani en Milán: capilla ardiente abierta y funeral privado el 8 de septiembre

El Armani/Teatro acoge hoy y mañana, de 9:00 a 18:00, la despedida pública del creador fallecido a los 91 años. Largas colas desde primera hora y un goteo de referentes de la moda, el cine, el deporte y la empresa.

Tumba del Beato Carlo Acutis en la Iglesia de Santa María la Mayor en Asís, Italia.
Iglesia católica

¿Quién es Carlo Acutis?: El primer santo milenial conocido como el 'influencer de Dios'

El papa León XIV concluye mañana el camino de canonización de Carlo Acutis, el joven italiano que murió de una leucemia agresiva a los 15 años.

Aviones de combate F16.

Donald Trump despliega diez aviones de combate a Puerto Rico para combatir el narcotráfico

Imagen de archivo de la policía brasileña

Rescatan a una niña después de estar seis años en cautiverio: la menor no sabía hablar ni iba al colegio

VÍDEO: Así se encuentra Afganistán tras sufrir tres terremotos en menos de 24 horas

VÍDEO: Así se encuentra Afganistán tras sufrir tres terremotos en menos de 24 horas

Publicidad