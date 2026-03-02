Tres niños detenidos por violar a una niña de 12 años cuando salía de casa de una amiga

Tres niños han sido acusados de violar a una niña de 12 años cuando salía de casa de una amiga en Overtown, un barrio de Miami, en Florida, en junio de 2025. Según informa la policía, el aterrador ataque se produjo en The Green Haven Project en Northwest 2nd Avenue, cerca de la escuela primaria Frederick Douglass. La niña iba caminando cuando se encontró con cuatro chicos, incluidos los tres sospechosos: Jusiah Jones, ahora de 12 años, Nelson Núñez, de 13, y Xavier Tyson, de 15 (14 en ese momento).

Los investigadores relatan que Núñez agarró a la víctima y la arrastró a un jardín comunitario cerrado mientras Jones y Tyson les seguían. Una vez en el interior, Núñez supuestamente obligó a la chica a sentarse en un sofá mientras los demás la sujetaban, impidiéndole escapar. Los informes policiales indican que Núñez la agredió sexualmente mientras Jones le metía piedras en la boca para silenciar sus gritos. El ataque duró unos 30 minutos, hasta el momento en el que los chicos escucharon al padre de la niña gritar su nombre y decidieron huir.

Los niños serán juzgados como adultos

Un testigo aterrorizado por lo que estaba ocurriendo, que también era menor de edad, confirmó el relato de la víctima, y declaró a la policía que no intervino porque estaba en inferioridad numérica y temía ser atacado. Otro testigo avisó más tarde a un agente de patrulla del MPD informando de lo ocurrido. Al día siguiente, los tres sospechosos fueron detenidos por cargos contra menores. Sin embargo, según informa el medio NBC WLPG, tras la acusación de un gran jurado el pasado 25 de febrero se ha decidido que serán juzgados como adultos.

Los registros judiciales muestran que Núñez enfrenta cargos de agresión sexual a un menor por parte de un menor y secuestro. Jones, por su parte, está acusado de agresión agravada y detención ilegal, mientras que Tyson está acusado de agresión sexual, detención ilegal y conducta lasciva con un menor.

Jones y Núñez ingresaron en el Centro de Detención Metro West de Miami el 26 de febrero. Tyson, también imputado como adulto, está a la espera de comparecer ante el tribunal de adultos, según apuntan las autoridades. El portavoz de la Policía de Miami, Mike Vega, describió el caso como "desgarrador", diciendo: "Solo puedo imaginar el dolor que una niña de 12 años tendrá el resto de su vida, sabiendo lo que le ocurrió".

El grito de la víctima

Según los informes de detención, una mujer que vivía cerca trasladó a los agentes que escuchó a la niña gritar: "Para, no, no estoy jugando", antes de oír al padre gritar poco después.

El Green Haven Project, donde se produjo la agresión, afirmó en un comunicado que por una apertura para la construcción había creado un "acceso no intencionado" a la propiedad fuera del horario laboral. "El Proyecto Green Haven está profundamente entristecido por este incidente inesperado e inaceptable y apoya a la víctima y a su familia", afirmó la organización sin ánimo de lucro. Aunque las personas implicadas son menores, condenamos sin lugar a dudas este comportamiento. Tal conducta es completamente contraria a los valores de seguridad, respeto y comunidad que nuestra organización trabaja diligentemente para defender". La zona comunitaria aseguró su plena cooperación con la policía de Miami para la investigación en curso.

