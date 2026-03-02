Albares convoca al embajador de Irán en España para exigirle que cesen "inmediatamente" los ataques

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, afirmó este lunes sobre el ataque de Israel y EEUU a Irán que "nosotros queremos democracia, libertad, derechos fundamentales para los iraníes", pero consideró que "esta operación militar no va de democracia en Irán, va de otras cosas". Por este motivo y por el peligro que corren los españoles que se encuentran en las zonas afectadas de Oriente Medio, ha convocado en la sede del Ministerio al jefe de la delegación diplomática para pedirle explicaciones.

En una entrevista recogida por Servimedia, Albares explicó que ayer mantuvo una videoconferencia con todos los embajadores desplegados en la zona y les dio la instrucción máxima y prioridad absolutamente máxima: la protección y la atención los 30.000 españoles que están en estos momentos en Oriente Medio. El ministro, también solicitó a todos los españoles afectados "que permanezcan atentos a las páginas web, recomendaciones de viaje y redes sociales de nuestras embajadas sobre el terreno y del Ministerio de Asuntos Exteriores", haciendo hincapié especialmente a los ciudadanos que están en Irán, que afirma que son muy pocos debido a que fueron evacuados hace unos pocos meses, y en Emiratos, "que son países muy muy afectados", y les aclaró que "los espacios aéreos están cerrados y por lo tanto es imposible para cualquier avión comercial o de otro tipo entrar o salir de esos países".

Mientras esa situación esta vigente, afirmó, "todo es mucho más complicado", pero recalcó que "nuestros embajadores y nuestras embajadas están permanentemente pendientes de ellos". José Manuel Albares insistió en que se encuentra "al frente" de la respuesta de todo el grupo de embajadores en la zona "para que los españoles reciban la mejor atención y que puedan regresar a España tan pronto como sea posible aquellos que lo deseen, porque en estos momentos no es posible ni para ellos ni para los ciudadanos de ningún país del mundo".

Acción unilateral

El ministro de Exteriores explicó la postura de España respecto a lo anunciado por Francia, Alemania y Reino Unido, que se han declarado dispuestos a atacar a Irán para defender sus intereses en la región: "Nosotros hemos visto una acción unilateral por parte de Israel y Estados Unidos que no tiene un encaje dentro de la carta de las Naciones Unidas". Y de igual forma rechaza "los ataques completamente injustificados que está realizando Irán a países de la zona, incluida Chipre". No obstante, aseveró que "este es el momento de la desescalada", ante una escalada militar bélica "que tiene unas consecuencias imposibles de calcular o de prever en estos momentos, que está extendiendo la guerra por todo Oriente Medio".

Desescalada

El responsable de Exteriores mostró su rechazo a la violencia justificando que esta "nunca ha traído la democracia, ni la paz, ni la estabilidad, es la desescalada y es la vuelta a la mesa de negociación, ahí es donde está España".

En cuanto a la participación de buques estadounidenses basados en Rota en la operación de ataque a Irán, Albares enfatizó que "nosotros no vamos a prestar nuestras bases a que se pueda participar en nada que no esté dentro del convenio, ni para nada que no tenga encaje en la carta de Naciones Unidas". Por otro lado, enfatizó su desconocimiento en el uso de las bases españolas por parte de EEUU, "porque son bases de soberanía española", explicó.

