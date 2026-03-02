¿Podrían los misiles de Irán alcanzar España tras la última escalada?

La escalada militar en Oriente Medio tras el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel ha reactivado una pregunta recurrente: hasta dónde puede llegar la capacidad ofensiva de Irán. En concreto, si sus misiles podrían impactar en territorio europeo y, en particular, en España.

Teherán ha defendido durante años que dispone de proyectiles con capacidad para alcanzar objetivos situados a unos 2.000 kilómetros de distancia. Ese rango cubriría Israel, Arabia Saudí y buena parte de la península arábiga. También permitiría llegar a zonas del sureste de Europa si el lanzamiento se produjera desde el oeste del país.

Sin embargo, la distancia cambia de escala cuando el foco se sitúa en la península ibérica. Desde el oeste de Irán hasta el sur de España hay más de 3.500 kilómetros. En el caso de Madrid, la cifra supera los 4.000 kilómetros. Con los datos técnicos disponibles públicamente, ningún sistema iraní confirmado alcanza ese rango.

Qué alcance tiene el arsenal iraní

El programa de misiles es el eje de la estrategia defensiva iraní desde la guerra con Irak en los años ochenta. Según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), Irán dispone del arsenal "más grande y diverso" de Oriente Medio. El Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS) y el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI) coinciden en que la base de su capacidad militar no reside en la aviación, limitada por sanciones, sino en sus sistemas balísticos y de crucero.

Entre los modelos más avanzados figura el Khorramshahr-4, también conocido como Kheibar, con un alcance en torno a los 2.000 kilómetros. Otros como el Ghadr-1 o el Emad se sitúan entre los 1.700 y 1.950 kilómetros. Incluso los misiles hipersónicos anunciados en 2023, como el Fattah y el Fattah-2, tendrían un alcance declarado de entre 1.400 y 1.500 kilómetros.

Los misiles de crucero más recientes, como el Paveh, se aproximarían a los 1.650 kilómetros, mientras que determinados drones tipo Shahed-136 podrían superar los 2.000 kilómetros en condiciones óptimas.

¿Existe capacidad intercontinental?

Para alcanzar España desde suelo iraní sería necesario un misil intercontinental, categoría que engloba sistemas capaces de superar los 5.500 kilómetros. No existen evidencias verificadas de que Teherán disponga de misiles intercontinentales operativos.

Algunos discursos políticos han aludido a una supuesta amenaza directa sobre Europa occidental. Sin embargo, con la información pública disponible, los expertos consideran ese escenario "bastante improbable" en el caso español, dadas las distancias implicadas.

Además, cualquier ataque contra territorio de un país miembro de la OTAN activaría el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, que contempla una respuesta colectiva.

Irán cuenta con unos 610.000 militares en activo y cientos de miles en la reserva, según el IISS, y un presupuesto de defensa cercano a los 8.000 millones de dólares en 2024, de acuerdo con SIPRI.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.