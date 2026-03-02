Macron refuerza el arsenal nuclear de Francia y amenaza con usarlo si siente a su país amenazado

El presidente francés, Emmanuel Macron, aseguró este lunes, en un discurso pronunciado en la base de los submarinos atómicos franceses, que no tendrá dudas en utilizar el armamento nuclear del país en caso de amenaza a los intereses vitales de Francia. "Nuestro país tiene este arma fuera de lo común que es la base de nuestra defensa. La decisión última de utilizarlo es del presidente". Macron manifestó que no le temblará la mano para apretar el botón atómico si ve amenazado a su país.

En un contexto marcado por el conflicto de Oriente Medio y la amenaza que supone Rusia para Europa, Macron anunció un refuerzo de la capacidad nuclear de Francia "a la altura del desafío nacional y europeo" ante un mundo que "se endurece". El presidente francés advirtió de "una conflagración posible en nuestras fronteras" durante su discurso en la base militar bretona de L’île Longue (oeste de Francia) a favor del refuerzo de la disuasión nuclear francesa.

Compartir disuasión nuclear con socios europeos

El presidente francés, también ofreció en su discurso, la posibilidad de compartir la disuasión nuclear francesa con sus socios europeos, pero se reservó a sí mismo la decisión última de utilizarla.

"He ordenado aumentar el número de ojivas nucleares de nuestro arsenal", aseguró el presidente francés, que señaló que ya no comunicará su número, como elemento añadido de la disuasión atómica de Francia. También anunció la construcción de un nuevo submarino nuclear capaz de lanzar misiles atómicos, que bautizará como ‘El invencible’ y será botado en 2036.

Frente a un mundo "peligroso e inestable", en el que dijo que es posible una conflagración en las fronteras europeas. "Si tuviéramos que utilizar el arma nuclear, ningún Estado se salvaría. Cada uno de nuestros submarinos tiene una potencia equivalente a todas las bombas que cayeron sobre Europa en la Segunda Guerra Mundial, mil veces superior a las primeras bombas atómicas", dijo en su discurso. También consideró que los intereses vitales de su país, dice: "no se detienen en la frontera", e incluyen también al continente europeo.

Colaboración en una "disuasión avanzada"

Reino Unido, Alemania, Polonia, Países Bajos, Bélgica, Grecia, Suecia y Dinamarca asegura que ya colaboran con Francia en la "disuasión avanzada", que incluye la infraestructura de detección de ataques y abrió la puerta a que otros países se sumen.

Señaló también que varios países participarán en ejercicios conjuntos con Francia. Esta nueva disuasión avanzada a nivel europeo, para Macron, "será compatible" con la de la OTAN, que actualmente protege a Europa.

Francia y Reino Unido son los dos únicos países de Europa Occidental con un arsenal nuclear propio. Ambos lo desarrollaron durante la Guerra Fría con el fin de mantener una disuasión propia e independiente de la de Estados Unidos.

