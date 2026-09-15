Una supuesta espía rusa, un militar español y una relación a través de Tinder: el escándalo dentro de la OTAN

La OTAN ha retirado la habilitación de seguridad a un oficial de la Armada Española destinado en la base de Northwood, al noroeste de Londres, por su presunta relación con una espía rusa, que surgió a través de la aplicación de citas 'Tinder'. La noticia la difundió 'The Telegraph' y la ha confirmado la Armada a EFE.

A finales de 2024 un oficial de 35 años, de servicio, que conoció a Janina White, una mujer británico-polaca nacida en la Rusia soviética. Tras formalizar su relación, ella entró en la base como acompañante del militar durante una fiesta de la Alianza.

Los servicios de seguridad de la OTAN comenzaron la investigación porque sospechaban que la mujer pudiera estar en contacto con el espionaje ruso. Meses después, al militar le retiraron el pase de acceso y la acreditación de seguridad, además de enviarle de regreso a España.

Según 'The Telegraph', White participó como acompañante en una fiesta navideña dentro de la base. Fuentes de la Armada confirmaron a EFE este "incidente puntual" y el regreso del militar, sin precisar su destino actual ni si continúa en activo o, según el medio británico, está ya en la reserva.

El militar en "aislamiento social"

Un portavoz del MARCOM indicó a EFE que no se comentan asuntos de personal, y subrayó el compromiso de la OTAN con la protección del personal aliado, la salvaguarda de información clasificada y la seguridad de la Alianza.

El militar, divorciado y padre de dos hijos, ha afirmado al medio inglés que las acusaciones han empañado una carrera "intachable de 35 años" y que se encuentra "sometido a un proceso gradual y calculado de aislamiento social y profesional". Además, explica que su exmujer e hijos han sido "excluidos de interacciones sociales".

Niega ser una espía

Por su parte, White, que niega ser una agente y dice ser "víctima injusta" de discriminación por su origen, dejó claro a 'The Telegraph' que no es espía: "La última vez que lo comprobé, no lo era". Aun así, afirma en San Petersburgo cuando iba a visitar a su padre enfermo, un agente de inteligencia ruso se tomó un café con ella y le preguntó durante dos horas si sabía algo sobre el trabajo de su expareja, pero ella declaró que no sabía nada.

"Me interrogó durante dos horas si sabía algo sobre el trabajo de mi expareja. Dije que no, que teníamos una norma en casa de que no hablaba de su trabajo. Fue muy agradable y me trajo un buen café", declaró.