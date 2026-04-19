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VÍDEO: Un tigre se abalanza contra público durante un espectáculo de circo tras fallar la malla de seguridad

Un circo del sur de Rusia ha vivido momentos de pánico después de que un tigre saltara a la zona de los espectadores tras fallar la malla de seguridad.

Un tigre irrumpe en el público durante un espectáculo de circo en Rusia

Un tigre irrumpe en el público durante un espectáculo de circo en Rusia

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Iman Benataya
Publicado:

Un tigre ha irrumpido este domingo en la grada del público durante un espectáculo de circo en la región rusa de Rostov del Don provocando escenas de pánico y una estampida entre los asistentes.

Según los medios rusos, que difundieron el vídeo del incidente, se produjo durante una actuación con dos domadores y tres tigres, separados de los espectadores por una malla de seguridad suspendida sobre un aro de varios metros de diámetro. En un momento del espectáculo, la estructura de protección se desplomó, lo que alteró a los animales. Los tigres comenzaron a pelear entre ellos y uno de ellos saltó en dirección al público. Los empleados del circo, perteneciente a la dinastía Dovagliuk, lograron rápidamente evacuar al público sin que hubiera víctimas y regresar al tigre a la jaula.

Muere un hombre tras ser embestido elefantes

El pasado mes de octubre, un trabajador maderero de 43 años perdió la vida en Malasia tras ser atacado por una manada de elefantes salvajes cuando un grupo de empleados del sector forestal fue sorprendido por los animales mientras dormían. Según informó la agencia pública malasia Bernama, que citó fuentes policiales, el suceso tuvo lugar en el pueblo maderero de Gua Musang, en el estado de Kelantan, situado unos 250 kilómetros al norte de Kuala Lumpur.

De acuerdo con el comunicado, seis trabajadores madereros despertaron sobresaltados por fuertes ruidos en el lugar en el que descansaban y corrieron hacia el bosque para ponerse a salvo. El jefe de la Policía local, Sik Choon Foo, explicó que los cinco supervivientes regresaron al campamento unas horas más tarde y encontraron a su compañero gravemente herido, con fracturas en ambas piernas. Sin embargo, tuvieron que huir de nuevo al percatarse de que uno de los elefantes había vuelto.

El cuerpo sin vida del trabajador fue trasladado posteriormente al hospital de la localidad, donde una autopsia confirmó que falleció a causa de las heridas provocadas por los animales.

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