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Rusia señala a una empresa de San Sebastián de los Reyes como "posible objetivo" por exportar drones de ataque a Ucrania

Moscú señala a una compañía de San Sebastián de los Reyes por suministrar tecnología a Ucrania.

Militar Ruso

g | Europa Press

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La tensión internacional suma un nuevo elemento tras la publicación de un listado por parte del Ministerio de Defensa ruso en el que se identifican empresas europeas vinculadas al suministro de drones a Ucrania. Entre ellas figura una compañía con sede en San Sebastián de los Reyes, en Madrid, lo que sitúa a España dentro del foco de advertencias emitidas por Moscú.

Según el documento difundido por las autoridades rusas, la empresa española forma parte de un grupo de compañías que estarían participando en la exportación de tecnología utilizada en vehículos aéreos no tripulados. En concreto, se menciona el envío de "receptores de radionavegación espacial" destinados a Ucrania.

Lista de empresas europeas bajo vigilancia

El listado incluye cerca de una veintena de compañías procedentes de distintos países europeos, entre ellos Reino Unido, Alemania, Italia, Países Bajos, República Checa, Polonia o Dinamarca. También aparecen firmas de Israel y Turquía. En todos los casos, el documento incorpora la ubicación de las sedes, lo que ha elevado la preocupación en torno a la exposición de estas infraestructuras.

Desde Moscú se sostiene que estas empresas forman parte de un aumento en la producción de drones destinados a Ucrania. "Los líderes de varios países europeos tomaron la decisión de aumentar la producción y el suministro de vehículos aéreos no tripulados a Ucrania para lanzar ataques contra territorio ruso ante las crecientes pérdidas y la grave escasez de personal en las Fuerzas Armadas de Ucrania", recoge la nota oficial.

Advertencias de escalada

El Ministerio de Defensa ruso advierte de que esta actividad supone un cambio en el escenario actual. En su comunicado señala que la exportación de estos componentes "es un paso deliberado que conduce a una escalada drástica de la situación militar y política en todo el continente europeo".

Además, añade que estas decisiones "están arrastrando cada vez más a estos países a la guerra con Rusia", en referencia al papel que desempeñan en el apoyo a Ucrania.

Las declaraciones se han visto reforzadas por el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvédev, quien ha ido más allá al asegurar que las compañías incluidas en el listado se convierten en "posibles objetivos" para las Fuerzas Armadas rusas. "La declaración del Ministerio de Defensa ruso debe tomarse literalmente: la lista de instalaciones europeas que fabrican drones y otros equipos es una lista de posibles objetivos para las Fuerzas Armadas rusas. Cuándo se conviertan en realidad los ataques, dependerá de lo que ocurra", afirmó.

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