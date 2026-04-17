Así es 'Grupo Oesía', la empresa de fabricación de drones en Madrid señalada por Rusia como "objetivo militar"

La empresa española 'Grupo Oesía' está amenazada por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, al fabricar componentes que se incluyen en los drones de ataque en la guerra entre Rusia yUcrania. Esta se sitúa dentro del radar político y mediático ruso por ayudar a Ucrania y se incluye en la lista negra de Putin.

La compañía, después de conocer que se encuentra amenazada, ha informado que tanto la Unión Europea como el Gobierno de España "cuentan con una hoja de ruta clara y definida en materia de política exterior y de defensa, también en lo que respecta a Ucrania. Nosotros no vamos a hacer ninguna declaración a este respecto. En lo que insistimos es en que UAV Navigation, compañía de Grupo Oesía, desarrolla y comercializa sus soluciones tecnológicas de uso dual en cumplimiento estricto con la regulación vigente y dentro del trabajo conjunto con el gobierno español, en el marco del compromiso con la Unión Europea".

50 años de trayectoria y sin miedo a Putin

El 'Grupo Oesía' es una multinacional tecnológica española con sede en San Sebastián de los Reyes (Madrid), que cuenta con 50 años de recorrido a sus espaldas. Se dedica a la ingeniería de uso dual, que desarrolla e implanta proyectos en 42 países. Además, cuenta con 4.000 profesionales en 20 sedes corporativas repartidas entre Europa, Latinoamérica y Asia.

La empresa apuesta por la hiperespecialización y cuenta con cinco marcas que se especializan en un área cada una: 'Oesía Networks' para la transformación digital, 'Tecnobit-Grupo Oesía' centrada en productos y soluciones tecnológicas de vanguardia en visión inteligente, simulación y comunicaciones tácticas y seguras; 'Cipherbit-Grupo Oesía', especializada en ciberseguridad y comunicaciones seguras; 'UAV Navigation', sistemas de guiado, navegación y control para vehículos aéreos no tripulados; e 'Inster', tecnología para las comunicaciones satelitales terrestres, navales, aéreas y espaciales.

'Grupo Oesía' está presente en sectores de defensa, aeronáutica y seguridad. Esta ha intensificado en los últimos años su actividad en el ámbito de sistemas no tripulados, sensores y comunicaciones críticas, unas capacidades que encajan con las necesidades del campo de batalla de Ucrania en la actualidad. Dentro de este, los drones, la guerra electrónica y los sistemas ISR (Intelligence, Surveillance and Reconnnaissance) son elementos clave en el conflicto.

Compromiso con Ucrania

Dentro de las 21 empresas que se encuentran en la lista negra de Vladimir Putin, se encuentra 'Destinus', fundada por el ruso Mikhail Kokorich y con la que 'Grupo Oesía' tiene un acuerdo.

España, como miembro de la OTAN y de la Unión Europea, ha reforzado su compromiso con Ucrania en el ámbito militar como industrial. Varias empresas, en las que se incluye 'Oesía', participan en varios programas vinculados a modernización, electrónica de defensa o sistemas no tripulados. Esto ubica al sector industrial español en una posición cada vez más relevante.

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