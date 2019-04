Theresa May ya tiene su figura de cera en el museo Madame Tussauds de Londres

La primera ministra británica, Theresa May, ya tiene su figura de cera, que se ubicará en la amplia colección de representaciones de celebridades del museo Madame Tussauds de Londres.

La líder de los conservadores aparece sonriente y viste un traje rojo donado por la diseñadora británica Amanda Wakeley, el mismo que llevó en la noche de las últimas elecciones británicas y en su primer encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La creación de la figura de May, que ya está lista para ser expuesta, ha costado cuatro meses de trabajo, en los que un equipo de escultores ha invertido 170 horas en sólo moldear la cera, además de maquillarla y ultimar los detalles.

May se une al conjunto de figuras de cera de exlíderes británicos realizadas desde 1855, en el que se encuentran representaciones de David Cameron, Tony Blair, Margaret Thatcher y Winston Churchill.

El museo también alberga las reproducciones de líderes mundiales como Ronald Reagan, Barack Obama, Donald Trump o Nicolas Sarkozy.

El director general del museo, Edward Fuller, bromeó al comentar que mientras que no hay un final a la vista en las conversaciones del 'brexit', a su equipo de escultores "sólo les ha costado cuatro meses crear este fenomenal retrato de Theresa May". "Está claro que los próximos meses no van a ser fáciles mientras ella guía a nuestro país a través de decisiones difíciles, pero aunque sus políticas sean cuestionadas, podemos garantizar que la figura de cera de la primera ministra es definitivamente fuerte y estable", sentenció.

El museo Madame Tussauds, con sede central en Londres, posee la colección de figuras de cera de celebridades más grande del mundo y cuenta con centros en Nueva York, Hong Kong, Las Vegas, Amsterdam y Berlín.