El teléfono del duelo, una forma diferente de afrontar la muerte

El teléfono del viento, 'Kaze no denwa' en japonés, es una escultura consistente en una cabina telefónica, con la diferencia, de que no está conectada a ninguna línea de telecomunicaciones. Pero no está hecho para ser algo práctico, nada más lejos. Tiene un significado y un uso subjetivo y espiritual. Funciona como una herramienta para sobrellevar el duelo después del fallecimiento de un ser querido. Su método de uso es sencillo: descolgar el teléfono y, sin necesidad de marcar ningún número, decirle al altavoz lo que quisiéramos decir a esa persona.

Esta iniciativa nació en Japón en 2010, de la mano de un diseñador de exteriores, Itaru Sasaki. Lo hizo después de que su primo muriese de cáncer. Compró un teléfono antiguo de segunda mano y lo "instaló" en su jardín. Mediante este teléfono sin conexión sintió una cercanía continua con su primo, algo que le ayudó a sentirse más cómodo y llevar de manera más liviana su proceso de duelo.

Un terremoto de 9,1 grados en la escala Richter en 2011, resultó en un tsunami que invadió la costa este de Japón. Destrozó ciudades enteras y fallecieron más de 20.000 personas. Muchos de los cuerpos nunca se encontraron y a partir de esa necesidad de dar un último adiós, Sasaki decidió abrir al público su Teléfono del Viento.

"Para mí es muy duro venir aquí. Vengo tres o cuatro veces al año, descuelgo y llamo a mi madre o mi abuelo. Cuando lo cojo me siento idiota, es una sensación rara. Pero cuando empiezas a hablar es como terapia", dice Corey Dembeck, creador del Teléfono del Viento en Washington.

Actualmente, existe una red de más de 10 Teléfonos del Viento en Europa, 78 en todo el mundo, la mayoría en Estados Unidos.