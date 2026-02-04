Tailandia extrema las medidas de prevención ante el riesgo del virus Nipah

La pandemia del coronavirus nos ha dejado muy asentada una lección: "más vale prevenir que curar". De ahí que cualquier medida de prevención contra el virus Nipah sea bien recibida incluso cuando la OMS ha calificado de "bajo" el riesgo de propagación nacional, regional y global del brote.

El Ministerio de Salud Pública de Tailandia ha dado orden de intensificar la vigilancia y garantizar la existencia de suficientes suministros médicos y equipos de protección. Entre estas medidas hay viejas conocidas del COVID como el rastreo de contactos, campañas de información comunitaria y control de infecciones en centros sanitarios. Además, tanto Tailandia como Nepal y Hong Kong han implementado controles preventivos en aeropuertos.

El pasado 26 de enero de 2026 India notificó dos positivos en Nipah en el distrito de North 24 Parganas, en el estado de Bengala Occidental. Estos casos confirmados son los de un hombre y una mujer de entre 20 y 30 años, ambos sanitarios. Los síntomas comenzaron en diciembre de 2025. En la web de Naciones Unidas se publica que "según el último informe, uno de ellos muestra mejoría clínica, mientras que el otro permanece en estado crítico".

El Ministerio de Sanidad español y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades consideran que en nuestro paísel riesgo de infección por Nipah es "muy bajo".

¿Qué es el Nipah?

El Nipah se puede contagiar de tres formas diferentes. El reservorio natural de este virus son los murciélagos de la fruta y el periodo de incubación oscila entre los 4 y los 21 días.