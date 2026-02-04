La embajada de Estados Unidos en Cuba lanza una alerta de seguridad por el riesgo de colapso

Después de esconder el hacha de guerra, aparentemente, con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, Donald Trump sigue teniendo varios frentes abiertos. Cuba sigue en el punto de mira de la Casa Blanca y con Irán parece que se vive una calma tensa.

La presión de la administración Trump sobre el régimen cubano no cesa. La embajada de Estados Unidos en la isla ha emitido una alerta, hace tan solo unas horas, en la que pide prepararse para un colapso total. Recomendamos abastecerse de alimentos, linternas y baterías.

"La red eléctrica nacional de Cuba es cada vez más inestable y los cortes de electricidad, tanto programados como no programados, ocurren a diario en todo el país, incluyendo La Habana. Estos cortes afectan el suministro de agua, la iluminación, la refrigeración y las comunicaciones.

También hay escasez de combustible que afecta el transporte y provoca largas filas en las estaciones de servicio", ha advertido la embajada norteamericana a través de su perfil en la red social X.

Además pide tomar "precauciones conservando combustible, agua, alimentos y la carga de su teléfono móvil, y prepárese para interrupciones significativas. Se recomienda a los ciudadanos estadounidenses en Cuba o que planean viajar a Cuba que tengan en cuenta que ha habido incidentes en los que se ha denegado la entrada a ciudadanos estadounidenses al llegar".

Con respecto a Irán, parece que la tensión disminuye y este viernes va a celebrarse una reunión entre Estados Unidos y el régimen de los Ayatolas en Omán como había pedido Irán.

El presidente de Estados Unidos asegura que ya se está negociando. Los ayatolas también han solicitado que la reunión sea a dos y que no participen otros países árabes como estaba previsto. Trump se abre por tanto a la vía diplomática después de la escalada de tensión de las últimas semanas.