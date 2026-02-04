Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Estados Unidos

La embajada de Estados Unidos en Cuba lanza una alerta de seguridad por el riesgo de colapso

Cuba sigue en el punto de mira de Estados Unidos que ha lanzado una alerta de seguridad por el riesgo de colapso.

Imagen de Donald Trump

La embajada de Estados Unidos en Cuba lanza una alerta de seguridad por el riesgo de colapso | Europa Press

Publicidad

Miriam Vázquez
Publicado:

Después de esconder el hacha de guerra, aparentemente, con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, Donald Trump sigue teniendo varios frentes abiertos. Cuba sigue en el punto de mira de la Casa Blanca y con Irán parece que se vive una calma tensa.

La presión de la administración Trump sobre el régimen cubano no cesa. La embajada de Estados Unidos en la isla ha emitido una alerta, hace tan solo unas horas, en la que pide prepararse para un colapso total. Recomendamos abastecerse de alimentos, linternas y baterías.

"La red eléctrica nacional de Cuba es cada vez más inestable y los cortes de electricidad, tanto programados como no programados, ocurren a diario en todo el país, incluyendo La Habana. Estos cortes afectan el suministro de agua, la iluminación, la refrigeración y las comunicaciones.

También hay escasez de combustible que afecta el transporte y provoca largas filas en las estaciones de servicio", ha advertido la embajada norteamericana a través de su perfil en la red social X.

Además pide tomar "precauciones conservando combustible, agua, alimentos y la carga de su teléfono móvil, y prepárese para interrupciones significativas. Se recomienda a los ciudadanos estadounidenses en Cuba o que planean viajar a Cuba que tengan en cuenta que ha habido incidentes en los que se ha denegado la entrada a ciudadanos estadounidenses al llegar".

Con respecto a Irán, parece que la tensión disminuye y este viernes va a celebrarse una reunión entre Estados Unidos y el régimen de los Ayatolas en Omán como había pedido Irán.

El presidente de Estados Unidos asegura que ya se está negociando. Los ayatolas también han solicitado que la reunión sea a dos y que no participen otros países árabes como estaba previsto. Trump se abre por tanto a la vía diplomática después de la escalada de tensión de las últimas semanas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Ataque masivo de Rusia a Ucrania con un gran bombardeo contra las infraestructuras energéticas de Járkov y Kiev

Una escuela de primaria atacada en Ucrania

Publicidad

Mundo

Imagen de Donald Trump

La embajada de Estados Unidos en Cuba lanza una alerta de seguridad por el riesgo de colapso

Antena3 Noticias

Elon Musk llama "tirano y traidor" a Pedro Sánchez por sus medidas contra la impunidad de las redes sociales

Imagen de archivo del portaaviones 'USS Abraham Lincoln'

EE.UU. derriba un dron iraní que se acercó "agresivamente" al portaaviones USS Abraham Lincoln

Un coche de policía en Francia
Violación grupal

Diez hombres acusados de violar a un niño de 5 años por "sumisión química" con el permiso de su padre

Agentes de la policía francesa
Apuñalamiento

Una profesora en estado grave al ser apuñalada por un alumno de 14 años en Francia

Antena3 Noticias
Archivos Epstein

El rey Juan Carlos I, Aznar o Moratinos, entre los españoles que aparecen en los documentos de Epstein

En los documentos también se menciona de forma indirecta a la expareja del rey emérito, Corinna Larsen.

Marius Borg Hoiby, junto a su madre, la princesa Mette-Marit
Noruega

Marius, hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega, niega haber violado a varias mujeres pero reconoce agresiones

La acusación señala a Marius Borg Høiby de cometer hasta 38 delitos, entre ellos, casos de violaciones, agresiones, amenazas, drogas, daños, alteración del orden público y de tráfico.

Bebé recién nacido

Muere una bebé de 18 meses días después de que los médicos le dijeran que estaba "bien": "Sabía que había algo más"

Delcy Rodríguez, la heredera del poder venezolano tras la sombra de Maduro: Trump podría frenar sus planes

Un mes sin Nicolás Maduro: así ha cambiado Venezuela desde la intervención de EEUU

Hillary y Bill Clinton

Bill Clinton y su esposa Hillary comparecerán en el Congreso de Estados Unidos por el caso Epstein

Publicidad