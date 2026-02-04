Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Libia

Asesinan a Saif al Islam Gadafi, hijo del dictador libio derrocado Muamar al Gadafi

Saif al Islam Gadafi ha sido asesinado este martes por cuatro sujetos en su residencia en el país magrebí.

Saif al Islam Gadafi

Saif al Islam GadafiEFE

Publicidad

Ángela Clemente
Publicado:

Saif al Islam Gadafi, hijo del dictador de Libia Muamar Gadafi, derrocado en el año 2011, ha sido asesinado este martes por cuatro sujetos en su residencia en el país magrebí, ha comunicado su asesor y jefe de su equipo político, Abdullah Otham.

Otham ha explicado al medio local 'Al Ahrar' que cuatro hombres armados irrumpieron en la vivienda de Gadafi, de la que desactivaron los sistemas de alarma y vigilancia y "lo asesinaron".

Según el medio local 'The Libya Observer', que cita "informes" cuya procedencia no precisa, Gadafi fue asesinado cerca de la localidad de Zintan, en el noroeste del país, a unos 140 kilómetros de Trípoli.

La Fiscalía ha comunicado el nombramiento de una comisión que se desplazará al lugar de los hechos para investigar las circunstancias en las que se produjo el suceso e "interrogar" a personas del entorno del fallecido, con el fin de esclarecer los hechos.

Saif estaba considerado el sucesor de su padre, que estuvo en el poder durante 42 años y fue capturado y asesinado tras las revueltas populares de 2011.

La Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de arresto en su contra en 2011, por supuestos crímenes de lesa la humanidad durante la revolución que derrocó a su padre.

Saif al Islam fue condenado a muerte en 2015

Saif al Islam fue condenado a muerte por un tribunal de Trípoli en 2015 por el uso de la violencia contra los manifestantes que pedían la renuncia de su padre. Esta sentencia ha sido cuestionada por las autoridades rivales, aunque la ejecución no se llevó a cabo.

El hijo del dictador presentó su candidatura a los comicios presidenciales de diciembre de 2021 en Libia, que fue rechazada por las autoridades electorales y luego suspendidas las votaciones.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

La embajada de Estados Unidos en Cuba lanza una alerta de seguridad por el riesgo de colapso

Imagen de Donald Trump

Publicidad

Mundo

El partido de Meloni pide a Bruselas frenar la regularización de migrantes en España por el riesgo de “efecto llamada”

El partido de Meloni pide a la UE frenar la regularización de migrantes en España por riesgo de efecto llamada

Saif al Islam Gadafi

Asesinan a Saif al Islam Gadafi, hijo del dictador libio derrocado Muamar al Gadafi

William Stevenson

Detienen a William Stevenson, exmarido de Jill Biden, acusado de asesinar a su actual esposa

Doble asesinato
Australia

Trágico doble asesinato - suicidio en Australia: unos padres matan a sus hijos con espectro autista severo antes de suicidarse

Gustavo Petro y Donald Trump, en Casa Blanca
EEUU - COLOMBIA

Donald Trump y Gustavo Petro entierran el hacha de guerra tras un año de enfrentamientos

Oleksandra Kuznietsova
Guerra

Oleksandra Kuznietsova huye de Kiev en el invierno más duro desde que empezó la guerra: "Es bastante difícil sobrevivir"

Ucrania vivie el invierno más frío desde hace cuatro años.

Imagen de Donald Trump
Estados Unidos

La embajada de Estados Unidos en Cuba lanza una alerta de seguridad por el riesgo de colapso

Cuba sigue en el punto de mira de Estados Unidos que ha lanzado una alerta de seguridad por el riesgo de colapso.

Antena3 Noticias

Elon Musk llama "tirano y traidor" a Pedro Sánchez por sus medidas contra la impunidad de las redes sociales

Imagen de archivo del portaaviones 'USS Abraham Lincoln'

EE.UU. derriba un dron iraní que se acercó "agresivamente" al portaaviones USS Abraham Lincoln

Un coche de policía en Francia

Diez hombres acusados de violar a un niño de 5 años por "sumisión química" con el permiso de su padre

Publicidad