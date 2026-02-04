Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Rusia habría espiado comunicaciones de hasta una decena de satélites europeos con dos naves espaciales

Funcionarios de seguridad europeos creen que estas intercepciones durante semanas no habrían comprometido información sensible

Representaci&oacute;n del sat&eacute;lite canadiense GHGSat-C18 en &oacute;rbita.

Representación del satélite canadiense GHGSat-C18 en órbita. AP / SFL Missions Inc.

Desde el inicio de la guerra en Ucrania, Moscú lleva intensificando cada vez más su interés en la vigilancia del espacio.

En estas últimas semanas, dos vehículos espaciales rusos han estado interceptando las señales de al menos una decena de satélites clave en el continente, según informa el diario británico Financial Times.

Citan a funcionarios de seguridad europeos anónimos que alertan de que ese tipo de intercepciones tienen un alto riesgo de comprometer información sensible transmitida, además de poner en peligro los propios satélites, aunque avanzan que es poco probable que hayan conseguido sus objetivos.

"Rusia podría manipular sus trayectorias o incluso estrellarlos", aseguran los funcionarios citados en el artículo.

Maniobras sospechosas cerca de 17 satélites europeos

Las dos naves espaciales rusas tendrían el nombre de Luch-1 y Luch-2. Habrían estado realizando maniobras sospechosas cerca de al menos 17 satélites geoestacionarios, entre ellos el Intelsat 39, que presta servicio a Europa y África.

Los satélites europeos intervenidos tendrían principalmente objetivos civiles y comerciales como la transmisión de las señales de la televisión por satélite, pero también transportan habitualmente comunicaciones gubernamentales y militares, según indican los funcionarios citados por el Financial Times.

Un paso más en la "guerra híbrida" rusa

Unas maniobras en el espacio que forman parte de la "guerra híbrida" que está llevando a cabo Rusia en Europa desde el inicio de la invasión a Ucrania hace 4 años.

Según un informe de la organización no gubernamental GLOBSEC y del Centro Internacional para la Lucha contra el Terrorismo (ICCT), entre enero de 2022 y julio de 2025 se llevaron a cabo 110 intentos de sabotaje vinculados a Rusia en territorio comunitario, principalmente en Polonia y Francia. 89 tuvieron éxito y 21 fueron frustrados por las autoridades nacionales.

Entre ellos, destacan cortes de cables submarinos de internet o energía, ciberataques en tecnología y bancos de datos de empresas; y sabotajes en vías ferroviarias.

