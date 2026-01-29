El virus Nipah y el miedo ante otra pandemia: "Es muy letal y según los brotes puede matar entre el 40 y 75%"

El virus Nipah ya genera alarma en la India y el resto de países de su entorno ante el miedo de que pueda provocar la próxima gran pandemia, una palabra (y sus consecuencias) que todos conocemos bien.

Entre la información existente sobre el Nipah, se sabe que este virus no dispone de tratamiento por el momento y que ya se han confirmado dos casos en la India. La Organización Mundial de la Salud (OMS) lo vigila muy de cerca ante la transmisibilidad entre humanos. Además, los países vecinos ya están implantando controles adicionales en las fronteras.

"Hay que tener medidas de salud públicas estrictas"

Alfredo Corell, Catedrático de inmunología, señalaba en Antena 3 Noticias que "lo que hay que hacer es tener unas medidas de control y de salud públicas muy estrictas" porque "no estamos ante una Covid-19 porque aunque el virus es muy letal su forma de transmitirse entre humanos es muy difícil".

El inmunólogo precisaba en otra entrevista en las Noticias de la Mañana con Manu Sánchez que "los ciudadanos no debemos preocuparnos", pues, entre otros motivos, "a diferencia del Covid, es un virus que se conoce desde hace ya 27 años".

"Puede matar entre el 40 y 75%"

Fue en el año 1999 cuando se produjeron los primeros brotes en Malasia. A diferencia del Covid, "es muy letal y según los brotes puede matar entre el 40 y 75%", pero hay que tener en cuenta que "este virus no se contagia tan fácilmente".

"No se contagia en aerosoles como pasaba con el Covid, sino que se contagia básicamente de dos maneras: cuando va del murciélago al hombre, aunque a veces en algún brote han participado los cerdos y los caballos como amplificadores, es porque se comen productos contaminados de frutas, sobre todo de árboles, donde hay murciélagos. Ese es el punto principal de la zoonosis, pero como parece en este caso de la India, es por contacto muy directo entre personas", explica Alfredo Corell. Señala que en este último aspecto, "tiene que haber un contacto muy próximo, por lo que son relaciones familiares, o en este caso el brote se ha producido atendiendo a un enfermo en un hospital por lo que parece".

Desde su primera identificación de acuerdo a las notificaciones realizadas a la OMS, se han identificado alrededor de 750 casos humanos. Aunque los datos de estudios de seroprevalencia en animales señalan una posible extensión en el Sureste asiático y África, prácticamente todos los casos humanos conocidos hasta el momento se han producido en Bangladesh y el este de la India.

Calcuta, capital de Bengala Occidental, es la zona en la que se han detectado los 2 casos mencionados. Se trata de los primeros positivos detectados en esa zona desde 2007, dos enfermeras trabajadoras en una clínica privada cerca de Calcuta. Ambas presentaron cuadros clínicos graves, pero mientras una ha evolucionado favorablemente, la otra permanece en coma. Un médico y otra enfermera que trataron a una de ellas desarrollaron posteriormente fiebre y tos, pero según los medios locales, ambos dieron un resultado negativo para Nipah, aunque permanecen en observación. Estos dos y otro caso sospechoso, otro trabajador sanitario, han sido ingresados en el hospital de enfermedades infecciosas de Beleghata.

Síntomas en humanos

En humanos, el virus Nipah se puede presentar de varias formas. Desde una infección asintomática a un cuadro respiratorio agudo, e incluso una encefalitis de alta letalidad.

La mayoría de las infecciones humanas conocidas se produjeron por contacto directo con cerdos enfermos o sus secreciones. Probablemente, la transmisión surge a través de gotas respiratorias o del contacto con secreciones nasofaríngeas o tejidos de cerdos enfermos.

En el caso de este brote en la India, la fuente probable de la infección fue el consumo de frutas o productos de frutas (como, jugo de palmera datilera) contaminados con orina o saliva de murciélagos infectados.

Riesgos para la población española

El riesgo provocado por el virus Nipah a nivel global se considera muy bajo debido a la falta de reservorio naturales en la mayor parte de los países y que hasta el momento, en los 27 años desde su identificación, solo se han detectado casos en Bangladesh, India, Malasia y Singapur. Hasta diciembre de 2025, se habían confirmado 750 infecciones por Nipah a nivel mundial, con 415 muertes, según la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias, que financia un ensayo de vacuna para ayudar a detener la Nipah. Esta vacuna está pasando en este momento la fase 2.

El riesgo actual para la población de España, a reevaluar a medida que se disponga de más información, se estima muy bajo.

