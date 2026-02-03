Muere una bebé de 18 meses días después de que los médicos le dijeran que estaba "bien": "Sabía que había algo más"

Devastación es la única palabra que puede definir lo que siente esta familia tras la muerte de la pequeña Connie, de 18 meses, pocos días después de que los médicos dijeran que estaba "absolutamente bien", según narra 'The Sun'. Esta familia solía llevar de manera regular a Connie al médico de cabecera, explica la madre de la niña Jacqueline Manley, debido a que estaban preocupados por sus problemas respiratorios .

Sin embargo, la mujer señala que en todo momento le dijeron que "no había nada malo", sino que tenía una afección común en los bebés en la que el tejido flácido de las cuerdas vocales colapsa hacia adentro, causando sibilancia.

Fue en julio de 2024 cuando la mujer estaba en su casa de Southampton y tuvo que llevar a su hija al hospital después de otra cita con el médico de cabecera que descubrió que Connie sufría niveles bajos de oxígeno.

A Connie le diagnosticaron virus respiratorio sincitial (VSR), una infección pulmonar común, le dijeron que estaba "bien" y la enviaron a casa con un tratamiento de antibióticos de tres días. Al no mejorar al día siguiente, la madre la llevó al hospital de nuevo, donde su condición empeoró.

Tras tres días en el hospital, donde Jacqueline sintió que los médicos "no la escucharon", Connie sufrió un paro cardíaco fatal.

Llama a los padres a "confiar en su instinto"

Ahora, Jacqueline insta a todos los padres a "confiar en su instinto" y luchar por obtener respuestas cuando un diagnóstico no les parezca correcto.

El citado medio señala que la madre, al recordar su terrible experiencia, dijo: "De mis tres hijos, Connie siempre era la única que cogía un virus. Ella estuvo enferma desde que nació, pero nunca le diagnosticaron nada, mis preocupaciones nunca fueron tomadas en serio".

"Siempre la llevaba al hospital porque parecía que le costaba respirar, pero los médicos me decían que sus niveles de oxígeno estaban absolutamente bien. Sabía que había algo más. Era muy frustrante".

"En su tercer día en el hospital, estaba azul y helada. Sabía que no estaba bien, pero una enfermera me dijo que estaba absolutamente bien. Conseguí que la enfermera llamara a un médico y, en cuestión de segundos, sufrió un paro cardíaco. Simplemente no tengo respuestas, es horrible, uno no pensaría que algo así sucedería en estos tiempos". remarca.

